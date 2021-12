Unionistas se sirve otra ‘rondita’ más de Copa del Rey con una exhibición en Algeciras (1-2)

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

Unionistas se sirvió otra ‘rondita’ más de Copa del Rey con una exhibición en Algeciras (1-2). Un doblete de Rayco bastó para eliminar al Algeciras en un partido en el que Cortina se lesionó y Romero jugó y marcó contra su exequipo en el añadido. De este modo, el quinto clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF volvió a ganar después de 7 partidos sin hacerlo y superó la primera eliminatoria del torneo de Su Majestad el Rey.

Dani Mori ya avisó en rueda de prensa que era posible que no hubiera muchos cambios al querer ir a por el pase de ronda, por lo que eligió un once inicial con muchas caras reconocibles en los encuentros de Liga. No hubo lugar a la sorpresa y Salva de la Cruz salió bajo palos en lugar del francés Bloch; línea de 4 defensas para Mier, Ramiro Mayor, Manu Sánchez y Salinas dejando fuera al también inédito Pereiro; los extremos los ocuparon Montes y Rayco; doblete pivote formado por Mandi y Cortina y en ataque hicieron dupla Pitu Doncel y De la Nava.

El inicio de la contienda quedó marcado por las llegadas de ambos conjuntos en las dos áreas, pero un centro sensacional de Pitu Doncel lo aprovechó un Rayco que le ganó la espalda a la defensa, remató de cabeza al larguero y cogió su propio rechace para abrir la lata a los 8 minutos de juego. Ahí comenzó el vendaval de los del Reina Sofía, que poco después del primer tanto vio como Rayco se inventó una gran jugada desbordando por banda zurda a sus rivales para poner el 0-2 en el 18’. Doblete del canario y exhibición.

Los blanquinegros pasaron por encima de los de Iván Ania y pudieron ampliar la renta de la mano de Cortina, Montes y Pitu Doncel, aunque sus remates no acabaron dentro de la meta defendida por Pol Tristán. Sin embargo, los visitantes tuvieron dos sustos en su área con un fuerte golpe que recibió Salva de la Cruz en un choque y por una falta de entendimiento entre el portero y Manu Sánchez, que le regalaron el balón a Pepe Mena y Peris, pero ninguno estuvo acertado y el duelo se marchó 0-2 al descanso, un marcador muy favorable.

El intermedio sirvió para que ambos técnicos movieran el árbol con un triple cambio del Algeciras en el que un ex como Álvaro Romero ingresó al campo en busca de la heroica. Mientras, Espina reemplazó a De la Nava. Los de Salamanca aguantaron el arreón de los rojiblancos, aunque se encontraron la malísima noticia de la lesión de Cortina, que pidió el cambio en una jugada en la que vio la amarilla por un encontronazo con otro futbolista y se retiró del terreno de juego en silla de ruedas tras lo ocurrido.

Rayco siguió buscando como un ‘loco’ su hat-trick y gozó de varias ocasiones para hacerlo con un remate de cabeza, un mano a mano que envió fuera y otro chut desde la frontal del área. Por otro lado, Salva de la Cruz evitó una gran ocasión de los del sur de España, mientras que Romero vio puerta en el añadido y los suyos reclamaron penalti en la última jugada. Finalmente, Unionistas se dio un homenaje en el Nuevo Mirador y provocó los pitos de la afición a su gente. Partidazo y a por más. A ver si cae un Segunda en una preciosa competición...

FICHA TÉCNICA

Algeciras: Pol Tristán; Peris (Roni, min. 45), Jordi Figueras, Van Rijn, Víctor López; Villapablo (Romero, min. 45), Pepe Mena (Borja, min. 82), Iván (Duarte, min. 74), Campaña (Ferni, min. 45) y Tomás; Leiva.

11 de Unionistas: Salva; Mier, Manu, Ramiro, Salinas; Montes (Borja Herrera, min. 68), Cortina (De Miguel, min. 68), Mandi (Acosta, min. 61), Rayco; De la Nava (Espina, min. 45) y Pitu.

ÁRBITRO: Antonio Sánchez Sánchez (colegio extremeño). Amonestó a Iván, Roni, Romero, Leiva; Cortina y Espina.

GOLES: 0-1, min. 8: Rayco. 0-2, min. 18: Rayco. 1-2, min. 93: Romero.

ESTADIO: Nuevo Mirador.

Fotos: Algeciras CF