Tres goles de Chus ayudan al Noia FS a eliminar a ElPozo Murcia de la Copa del Rey (5-3)

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

El equipo gallego en el que milita el jugador de Alba de Tormes avanza a la siguiente ronda del torneo copero tras cargarse a uno de los máximos favoritos

Ya no es un sueño, es toda una realidad. El Noia Portus Apostoli FS sigue haciendo camino en la Copa del Rey 2021/2022, luego de apear a todo un ElPozo Murcia Costa Cálida FS, candidato a este título y a todos a los que se presente, en una noche espectacular de fútbol sala protagonizada por los hombres de Marlon Velasco y un Agustín Mourís de gala.

Disfrutar desde el competir al máximo era el mantra noiés para tener opciones ante un ElPozo Murcia que, como ya preveían, salió a decantar el partido cuanto antes de su lado, poniendo el ritmo y las ocasiones. De que en los diez primeros minutos se mantuviera el empate a cero se encargó un enorme Henrique, rodeado por una no menos excelente tarea defensiva de sus compañeros, con grandes paradas a Rafa Santos y Marcel.

Fue pasado el ecuador del primer acto cuando el Noia se quitó el cierto nerviosismo que podía poseer y empezó a sacar las garras en ataque y a poner a prueba a un Juanjo que hasta el momento no tenía apenas trabajo. Y en ese contexto, este Portus Apostoli no suele quedarse sin repartir un zarpazo a su rival. La zurda de Chus tenía reservada para esta cita de relumbrón un golpeo inapelable, de los que quedan grabados en la retina, imposible para el meta murciano, que significó un golazo, el 1-0 en el 16’ de partido y tan solo el comienzo de lo que estaba por venir.

Salvó Matteus con un corte providencial a Joaki el segundo, a continuación Edu Jabá tuvo a milímetros de nuevo la opción para un nuevo tanto blanco, y ni en el contragolpe de esa ni con el tiro de Marcel al palo pudo empatar ElPozo antes de un momento clave. Con 21 segundos por disputarse, Marlon Velasco pidió tiempo muerto para lo que parecía ser introducir el juego de cinco. Finalmente, el técnico apostó por mantener la igualdad, y sus jugadores le dieron la razón con el 2-0. A quince segundos del descanso repitió Chus, que con otro fantástico remate cruzado al servicio de Bruno Gomes hizo volver estallar de alegría a su gente.

A la reanudación saltó el conjunto visitante con la obligación de reaccionar, y pronto hizo emerger de nuevo a Henrique, que volvió a responder con nuevas intervenciones. Mas, a diferencia de en el comienzo del primer tiempo, esta vez el Noia sí tuvo la capacidad de hacer daño desde el mismo inicio a su contrincante, y en una jugada en la que la presión de Edu Jabá a Juanjo hizo efecto, tuvo Javi Rangel en sus botas el tercero.



Perdonó ahí el Noia, y lo pagó un ElPozo Murcia al que es difícil, sino imposible, dejar a cero. Corría el 28’ cuando Rafa Santos finalizó a la red una acción de saque de esquina. Respiraba de esta forma un poco el cuadro charcutero… hasta que prácticamente en la siguiente acción Chus hizo acto de aparición por tercera vez en la lista de goleadores, ajusticiando a Juanjo con un disparo que se le coló entre las piernas al internacional español.

Esta rapídisima reacción local fue un duro golpe para ElPozo, que viendo como se seguía estrellando ante el ímpetu y el ambiente noiés, terminó por introducir el juego de cinco a falta de ocho minutos para el final con Darío Gil de portero-jugador. Contexto para nada desconocido para el Portus Apostoli, pero que se sucedía por primera vez contra un rival de esta enorme entidad. Y eso no iba a arrugar a los de Marlon Velasco.

En una de las primeras recuperaciones, Altamirano no perdonó ante su ex equipo y desde su pista hizo el 4-1 que ponía tres goles de diferencia con siete minutos por jugarse. Al igual que con el 2-1, poco duró el marcador en esos guarismos, porque en una jugada de confusión Mati Rosa hacía el 4-2 en el 34’, devolviendo la distancia de dos tantos.

Poco duró Joaki de portero-jugador, porque ElPozo tenía claro que quería el balón y dominar hasta el final en busca de la remontada. Gadeia pudo hacer el 4-3 con un tiro raso que se perdió por poco, la más clara antes de que Nil Closas recuperara el esférico y batiera la portería sin dueño de los charcuteros para delirio de un Mourís que, ahí ya sí, se lo creía del todo.

En unos últimos minutos locos encontró el equipo de Giustozzi el tercer tanto por medio de Marcel a 51’’ del final, pero sería insuficiente para echar por tierra lo que dejaba de ser un sueño y ya era una realidad total: el Noia Portus Apostoli FS elimina a ElPozo Murcia Costa Cálida FS y estará este jueves en el bombo del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey.

En 2013, el Noia eliminaba a Marfil Santa Coloma en los diceiseisavos coperos. Ocho años después, muchas cosas después, el Portus Apostoli lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a eliminar a un Primera, y de una enjundia ya no solo nacional, sino continental. El mérito, de un grupo que no hace más que convertir sueños en realidades y de una afición que se merecía vivir una noche así… y que no sea la última.