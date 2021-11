Calderón, a la afición: “Estamos aquí para hacerles felices y sabemos que les hemos hecho pasar un calvario”

Domingo, 28 de noviembre de 2021

Antonio Calderón, técnico del Salamanca UDS, volvió a hacer un postpartido ante los medios después de dos semanas en las que Ángel Lozano ocupó su lugar por la sanción.

Por fin: “Por fin, por fin. Ha sido un partido parecido a los anteriores. Nos han pasado muchas cosas extrañas últimamente. Lo importante es que el equipo ha seguido peleando. Si marcan la última que tienen, apagamos todo. Seguimos creyendo y trabajando”.

Significado: “Lo mismo que para todos. Era una necesidad. Ellos han venido a perder tiempo desde el minuto 1”.

Punto de inflexión: “Esta victoria son más que 3 puntos y significa muchísimo. Hemos ganado y rompemos la mala racha”.

Manín: “Yo no he acertado, igual que tampoco lo hice cuando no le ponía. Ha jugado cuando estaba para jugar y no antes. Sé lo que es y le he dicho ‘vas a jugar de aquí a final de año’. Está tranquilo. Ha hecho lo que sabe hacer. Me alegro por él porque lo ha pasado mal”.

El gol: “Ha sido la jugada más complicada de todas para nosotros. Había muchas piernas y ha golpeado bien Carrasco. Su portero ha sido el mejor”.

Carrasco para jugar: “Lleva tiempo jugando y está bien. Podía haber salido de inicio, empezó bien y luego bajó un poco el nivel. El gol le va a venir muy bien. Liam ha estado bien también”.

Helmántico vuelve a estar feliz: “Estamos aquí para hacerles feliz y sabemos que les hemos hecho pasar un calvario. No hay camino de rosas para los grandes presupuestos, imagina para el nuestro que es normal. Si conectamos afición y equipo, el Helmántico empuja mucho. Hemos marcado en la portería del público”.

Adri Carrasco, jugador del Salamanca UDS

Peso de encima: “Ganar ha sido una felicidad para todos, para la afición, el equipo. En la celebración se ha podido ver que nos hemos quitado un peso de encima”.

Emocionado: “Cuando el equipo lleva tantas semanas complicadas es frustrante y quiero dedicarle el gol a mi tío, que el año pasado nos dejó. Va para él”.

Trabajar bien: “El fútbol tiene estas cosas y nosotros trabajamos con ganas. El fútbol ha sido justo por fin. Este gol es de todo el equipo”.