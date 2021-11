Carrasco se viste de héroe del Salamanca UDS para volver a ganar y marcar mucho tiempo después al Langreo (1-0)

Domingo, 28 de noviembre de 2021

Carrasco se vistió de héroe del Salamanca UDS para volver a ganar y marcar mucho tiempo después ante el Langreo (1-0). El atacante salió en la segunda parte y desatascó el partido en la recta final para los suyos, aunque siguen en playout. De dicho modo, los de la carretera de Zamora volvieron a celebrar un tanto en el Helmántico, algo que no ocurría desde la primera jornada de Liga, y rompieron la mala racha de resultados.

Por su parte, el técnico Calderón, que volvió al banquillo después de sanción, realizó varias modificaciones al colocar a Kristian, que también regresó tras ser expulsado hace unas semanas, Liam y Manín por Arencibia, Amaro y Jairo, respectivamente. Mientras, el gaditano volvió a dejar fuera de la convocatoria a Palomares, Hugo Díaz, Segura y Fer Romero, al igual que a Reinoso, Willy y Bermejo, los tres jugadores del filial.

Con respecto al partido, Ribeiro dio el primer aviso de lo que iba a ser la película al plantarse solo en un mano a mano con Adrián, pero el linier levantó la bandera por fuera de juego. A los 5 minutos, Liam probó fortuna a la salida de un córner que se marchó fuera por poco. Lejos de rendirse, el medio, con un disparo, volvió a intentarlo sin fortuna y a Carmona le pasó más de lo mismo. Mucho ruido, pocas nueces para los charros en el arranque.

Sin embargo, el que más lo intentó sin ningún tipo de dudas fue Manín con tres ocasiones muy claras que no acabaron en el fondo de las mallas. Primero buscó sorprender al meta visitante con una vaselina que se marchó por encima del travesaño por centímetros, en segundo lugar dispuso de un ‘caramelo’ desde la banda que se encontró con la buena estirada de Adrián y, por último, envió a las nubes un remate franco en un balón parado. 0-0 al descanso.

Con el paso por los vestuarios, el Salamanca UDS siguió exactamente igual que en los primeros 45 minutos y buscó como un poseso el tanto. Kristian y Ribeiro abrieron el camino a un Carmona, que gozó de una de las oportunidades más claras, aunque el extremo se encontró con otra gran intervención del cancerbero del Langreo. Tras ello, Calderón movió el banquillo con Amaro, Bouba, Carrasco y Jairo en busca del 1-0. Por otra parte, Júnior, ex del Salamanca UDS, salió por Jorge Hernández, ex de Unionistas, y no vio puerta de milagro con un cabezazo que se le marchó por centímetros del marco de un Salcedo que no tuvo trabajo.

Finalmente, Carrasco cogió un esférico en el borde del área, arrancó con él en su poder y conectó un buen tiro que fue imposible de detener para Adrián al ir abajo y ajustado al palo. El Helmántico volvió a estallar de felicidad como no hacía desde muchísimas jornadas y empezó a rugir con el triunfo de los blanquinegros. ¡Ya era hora después de mes y medio! Toca disfrutar… y vencer al Ceares.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Salcedo; Luis Martínez, Murua, Kristian, Espeso; Liam (Amaro, min. 65), Benito, Télles (Carrasco, min. 67); Carmona (Jairo, min. 73), Ribeiro (Bouba, min. 65) y Manín.

Langreo: Adrián; Cristian, Alain, Jorge (Júnior, min. 73), Álvaro (Álex, min. 91); Dorian, Iván, Juan, Abel; Ebea y Arona (Jandro, min. 86).

GOLES: 1-0. min. 85: Carrasco.

ÁRBITRO: Javier Sánchez Carreras (colegio andaluz). Amonestó a Ribeiro, Benito, Carmona; Alain y Iván.

ESTADIO: Helmántico.

Fotos y vídeo: Guillermo García