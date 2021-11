La afición de Unionistas no podrá desplegar un tifo en El Sardinero por las normas: “Hemos invertido mucho tiempo y dinero”

Sábado, 27 de noviembre de 2021

La afición de Unionistas no podrá desplegar un tifo en El Sardinero por las normas que hay establecidas. Después de días de trabajo, la peña USCF Fans comentó en su cuenta de Twitter que se quedó con las ganas de poder mostrar a todo el mundo lo logrado: “Hemos invertido mucho tiempo y dinero en él. Hemos tratado de cumplir las normas de seguridad empleando tela y pinturas ignífugas con sus certificados, pero parece ser que no es suficiente”.

“Para poder desplegarlo es necesario que sea una empresa especializada quien lo haga y no nosotros mismos. Encargar los tifos a empresas, además de quitarle esencia a nuestros mensajes, es un lujo que la mayoría de peñas no podemos permitirnos. Sabemos que no es culpa del Racing, cuyos aficionados son los primeros en sufrir semana tras semana normas como esta o como la de no permitir el uso de megáfonos que, más que contribuir a la seguridad, parecen encaminadas a enmudecer a los aficionados y transformarlos en simples espectadores. Nuestro tifo y nuestro megáfono no viajarán a Santander. Tendrán que esperar en el trastero a una mejor ocasión. Encajamos este revés con deportividad pero no nos detenemos”, indicó la cuenta de la peña para informar al resto de socios de Unionistas.