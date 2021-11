Íñigo, duda para Santander por su lesión: “El club, el entrenador y yo somos bastante prudentes. Hay que recuperar bien”

Jueves, 25 de noviembre de 2021

Íñigo Muñoz, extremo de Unionistas, ofreció sus declaraciones a este medio de comunicación en una entrevista en la que habló sobre su estado físico, la competencia, el nivel del equipo y más asuntos.

Semana importante con un buen partido: “Es un partidazo, lo tiene todo con el aliciente de jugar en El Sardinero y contra un club histórico como el Racing. Es bonito ver cómo nuestra afición responde y se prevé un ambiente muy bueno”.

Estado físico: “Es cierto que he me he podido resentir un poco de las molestias que tenía y el club, el entrenador y yo somos bastante prudentes en ese aspecto. Es algo muscular y sabemos que es importante recuperar bien. Ya veremos cómo va la semana”.

Opciones de no jugar en El Sardinero: “Depende de como vaya todo y la forma en la que me encuentre. He notado un poco la lesión y vamos a ser prudentes”.

Varias semanas sin ganar: “A Unionistas no le veo mal. Los últimos empates sí que han dejado un mal sabor de boca tanto en el vestuario como fuera. Tenemos que ser conscientes de que estamos jugando contra clubes muy grandes y que en esos partidos que no sacamos nuestra mejor versión también competimos. Sin dar lo mejor de nosotros no está llegando la derrota, pero hay que empezar a sumar de 3 en 3”.

Posible bajón físico: “No veo una diferencia muy grande con el inicio de temporada, pero estamos ya en noviembre y hay jugadores que acumulan muchos minutos. Ese problema físico es algo natural en estas alturas de temporada. Es normal y habitual en cualquier club”.

Competencia en ataque: “Es muy buena, siempre que haya competencia es algo positivo para los que estamos en la posición y para el entrenador. Estamos encantados y ninguno nos podemos despistar. Juegue el que juegue va a dar un nivel muy alto”.

Apoyo de más de 500 aficionados en Santander: “Hay que agradecérselo de antemano. Es una maravilla jugar en este club porque sabemos que siempre vamos a tener a gente pendiente de nosotros. Esperemos brindarles un buen partido”.