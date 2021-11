El hombre estima la libertad...

Vivimos un tiempo en que todo parece que está emborronado. En el que es difícil borrar y limpiar con goma de Milán lo que está mal. El falso progresismo o neomarxismo cultural lo está ensuciando todo en una efímera huída hacia adelante, en pocas palabras, a la más absoluta de las miserias. Se nos quiere imponer un concepto sesgado de democracia que no acepta otros resultados que no sean acordes a sus creencias. Dicen defender la libertad de pensamiento pero en realidad no existe libertad de pensamiento más allá de la propia ideología, cualquier crítica será tildada de intolerante o etiquetada con términos para desprestigiar a los críticos. Dentro de esta neocorriente de pensamiento estaría el odio a la raza blanca con la victimización de los no blancos y criminalización de los blancos. Los blancos son racistas, xenófobos y retrógrados.