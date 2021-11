El movimiento feminista exige la restitución del mural de Villasdardo

Domingo, 21 de noviembre de 2021

Aseguran que el Ayuntamiento ha borrado el mural pese a estar financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Ayer, 20 de Noviembre del 2021, el Movimiento Feminista de Salamanca estuvo en Villasdardo reclamando la restitución del mural y exigiendo que con el dinero público no se juegue. El Ayuntamiento de Villasdardo encargó, con el dinero del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, un mural que se había convertido en referente en la zona y en un símbolo querido por las vecinas y vecinos.

Según el movimiento, el pasado 12 de Octubre, el mismo Ayuntamiento decidió borrarlo sin ninguna explicación. Desde la agrupación entienden que la inauguración del mural fue una acción con mucho contenido, tanto visual como en el mensaje que transmitía y que incidía en uno de los objetivos del Pacto de Estado, la sensibilización sobre la problemática de la violencia de género.



Se organizó una reunión para exigir la restitución del mural y para decir que con el dinero público no se juega. Aseguran que su lucha contra las violencias machistas no puede ser borrada, como no puede ser borrado el mural, ni el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Una mujer de la asociación AMDEVE ha leído el comunicado del Movimiento Feminista. Después se ha realizado un “micro abierto” para que las personas presentes pudieran expresar su interpretación sobre el borrado del mural. En todos los casos ha sido unánime el deseo de que el mural vuelva a estar presente en la vida del pueblo.