El X Ciclo de Música de Cámara y Solistas continúa mañana con el concierto del Quinteto Carion en el Teatro Liceo

Domingo, 21 de noviembre de 2021

Obras de György Ligeti, Eurico Carrapatoso, Jacques Ibert, Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi y Niccolò Paganini

El Teatro Liceo acogerá mañana un nuevo concierto del X Ciclo de Música de Cámara y Solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. En esta ocasión actuará el Carion Wind Quintet que interpretará obras de György Ligeti, Eurico Carrapatoso, Jacques Ibert, Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi y Niccolò Paganini.

Desde su triunfo en la Danish Radio Chamber Music Competition en 2004, Carion se ha convertido en uno de los grupos de viento más buscados del mundo. Sus lanzamientos habituales de discos y vídeos para los sellos dacapo, ARS y Odradek continúan recibiendo grandes elogios de la crítica, incluyendo reseñas de cinco estrellas en Gramophone y BBC Music Magazine, o The Best Classical Albumde 2015 en iTunes, entre muchos otros.



Pero lo más destacable del quinteto Carion es la nueva vida que inyecta a sus conciertos. Con todo el repertorio tocado de memoria, cada músico interioriza su papel como si fuera solista y se funde en el conjunto para desarrollar interacciones fascinantes. Sus recitales no sólo se escuchan, sino que también se ven, porque el quinteto coreografía y hace visible la arquitectura de la música con su cuidada puesta en escena, a través de la cual la interconexión entre los miembros del grupo y el público es extraordinaria.

El quinteto está formado por: Dóra Seres (flauta), Egils Upatnieks (Oboe), Egils Šēfers (Clarinete), David M. A. P. Paimquist (Trompa) y Nieis Anders Vedsten Larsen (Fagot).