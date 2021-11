Tener nómina es un factor fundamental para obtener financiación

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Se acercan algunas de las fechas que más desembolsos exigen por parte de los consumidores y, con ellas, la necesidad de obtener liquidez en el menor tiempo posible. Dado que el coste de vida ha aumentado sobremanera desde que dio comienzo la pandemia hace casi dos años, la posibilidad de conseguir un aumento de sueldo en el trabajo parece bastante remota.

Con el fin de paliar esta situación, miles de españoles se están animando a solicitar créditos. Aunque su obtención es posible si careces de pagas regulares, es cuando menos importante que dispongas de estas últimas en el caso de que no quieras verte obligado a recurrir a un aval. O lo que es lo mismo, los préstamos con nómina son mucho más rápidos de adquirir. ¿Quieres saber cómo? En este artículo, te lo explicamos.

La importancia de los préstamos con nómina

De acuerdo con Lendo, cualquier ciudadano que desee obtener un crédito en cuestión de horas debe ganarse previamente la confianza de los prestamistas. Si bien utilizar el coche como aval, por ejemplo, ayuda a que la citada certidumbre se mantenga por parte de los acreedores, contar con una nómina les hará creer que no tendrás inconveniente alguno a la hora de devolver el dinero concedido.

Cómo conseguirlos

Como no podía ser de otra manera, necesitas cumplir una serie de requisitos para poder llevar a cabo dicho procedimiento. Entre ellos, encontramos ser titular de una cuenta bancaria, poseer la residencia española y contar tanto con un contrato de teléfono a tu nombre como con conectividad a internet. De igual manera, debes saber que continúas teniendo acceso a los préstamos con nómina aunque tengas deudas no muy elevadas.

Primer paso: únicamente tienes que especificar en el simulador de la plataforma el importe que te gustaría recibir y el período de tiempo en el que estarías dispuesto a devolverlo.

Segundo paso: acto seguido, debes responder a las distintas preguntas que te formulen acerca de tus ingresos y tus gastos en general.

Tercer paso: consiste en vincular tu cuenta bancaria de forma online y segura. Según Lendo, se trata de un proceso opcional, si bien resulta imprescindible para librarte de tener que entregar más documentación en el futuro.

Cuarto paso: estudia con detenimiento y sin compromiso las distintas solicitudes que te harán llegar al apartado de tu perfil que lleva por nombre “Mis Ofertas”.

Quinto paso: por último, pero no menos importante, decántate por alguna y finaliza el procedimiento facilitando aquella información que el prestamista considere oportuna.

Cuánto tardan en llegar y cantidad máxima

En caso de que te encuentres dentro de la ASNEF, has de saber que con total probabilidad estarás en la obligación de entregar el dinero a corto plazo, el cual no será un importe demasiado elevado. Si no cuentas con deudas, la cantidad oscilará entre los 500 y los 30 000 €. Asimismo, podrás empezar a disfrutar del crédito a partir del tercer día después de haberlo solicitado, como máximo. Ni que decir tiene que este último dato puede variar dado que cada entidad financiera impone sus propias reglas.