Dani Mori: “El equipo está físicamente bien”

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Dani Mori, entrenador de Unionistas, compareció ante los medios de comunicación en la víspera del importante duelo con el Badajoz.

Convocatoria: “Entran todos los jugadores del primer equipo. Abdul está con una lesión muscular y Leslie ha tenido dolor de cabeza. Óscar va con el filial también”.

Marín: “Hemos preferido que vaya progresivamente. Se le ha hecho un entrenamiento. Íñigo y Mandi más de lo mismo. Están todos a disposición”.

Racha de empates: “Hemos seguido trabajando y el equipo mantiene una línea competitiva, porque sin ella sería imposible. Cada partido es un mundo. El equipo está fuerte. Intentamos ofrecerle alternativas a los futbolistas a nivel ofensivo y nos encontramos en una situación favorable. Toca cabeza”.

Bajón físico: “El equipo está físicamente bien. Puede ser que desde fuera se vean otras sensaciones, pero nos vemos exactamente igual. Los partidos en la categoría son muy cerrados”.

Badajoz: “Todos los equipos mandan a los laterales arriba. Debemos ser un buen bloque y hay que estar frescos con balón. Es un equipo que trabaja bien con diferentes registros y nos enfrentamos a un grandísimo rival”.

Impaciencia: “No, no lo temo. No pienso en ello. Siempre digo que al menos me dejéis intentar ganar”.

Luz: “No podemos hacer nada. Queríamos jugar en las mejores condiciones posibles”.

Algeciras en Copa: “Es un rival durísimo y un desplazamiento larguísimo. Estoy centrado en analizar el partido del Badajoz. Es un gran proyecto y es una eliminatoria difícil”.