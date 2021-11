Amaro da por zanjado el tema de los árbitros: “Sabemos lo que ha pasado en las últimas semanas y las cosas se ven por sí solas”

Martes, 16 de noviembre de 2021

Antonio Amaro, centrocampista y capitán del Salamanca UDS, valoró de manera positivo el punto logrado ya en frío y mostró su enfado con las decisiones arbitrales en una entrevista con este medio.

Sabor de boca del punto: “Analizando fríamente el partido sí que nos fuimos contentos por ser superiores en todo momento hasta la expulsión e incluso con ella tuvimos ocasiones para llevarnos los tres puntos”.

Enfado por los arbitrajes: “Prefiero no añadir mucho más. Todos vimos el partido, sabemos lo que ha pasado en las últimas semanas y las cosas se ven por sí solas”.

Las quejas perjudican más al club y enfadan a la RFEF o no: “Pase lo que pase eso no puede suceder nunca y no se me pasa por ni la cabeza”.

Volver a jugar como pivote: “Me encontré bien. Todos nos sentimos muy a gusto en la primera parte y es la dinámica que tenemos que seguir para lograr los tres puntos fuera”.

Arosa: “Se está viendo que todos los equipos compiten, especialmente en su casa. Será un partido complicado y hay que entrenar bien toda la semana”.

Mejor entrada del año en casa: “Estamos orgullosos de nuestra gente, que siempre nos está animando. La pena es no haberles dado los tres puntos”.