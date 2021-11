Unionistas mantiene su relación con el empate y la invencibilidad en Irún (1-1)

Sábado, 13 de noviembre de 2021

Unionistas mantuvo su relación con el empate y la invencibilidad en Irún (1-1). Los del Reina Sofía sumaron otra semana sin ganar ni perder sobre el terreno de juego (toca olvidarse de la resolución de la RFEF por la alineación indebida con el DUX Internacional de Madrid) en un partido en el que Nespral adelantó a los charros y Beobide respondió. Así, los de Salamanca siguen en playoff por ahora.

Por su parte, Dani Mori volvió a hacer cambios en su alineación, aunque algunos también se debieron a verse obligado a llevarlos a cabo por la lesiones de Carlos de la Nava (no partió en el once la pasada jornada contra el filial del Celta) e Íñigo Muñoz. Así, Pitu Doncel y Cris Montes ocuparon el lugar del ex del Athletic Club y Jesús de Miguel. Sin embargo, el técnico asturiano no se quedó ahí y también movió la defensa y el doble pivote al retirar a Manu Sánchez y Héctor Nespral para introducir a Antonio Marín y Mandi Sosa.

Así, el duelo arrancó con dos equipos muy bien plantados sobre el terreno de juego, por lo que hubo que esperar para ver algo de peligro. Fer Román fue el primer jugador en buscar abrir la lata, pero su remate se marchó fuera tras el susto de Rayco Rodríguez al recibir un golpe. Después de que la gasolina se les acabase a los charros para seguir con la presión alta, los vascos empezaron a sentirse fuertes sin generar peligro. Mientras, la mala noticia del primer tiempo fue la lesión de Mandi Sosa justo antes del pitido del árbitro, por lo que Héctor Nespral le reemplazó en el intermedio.

En el segundo tiempo, el Real Unión se hizo amo y señor del partido al contar con la posesión de la pelota y las ocasiones. De hecho, Salva de la Cruz tuvo que intervenir en tres ocasiones para desbaratar las dianas del conjunto blanquinegro, dado que a Seguín se le metió entre ceja y ceja la meta salmantina. Ante ello, Dani Mori vio que su plantel necesitaba un soplo de aire fresco y realizó un triple cambio: Manu Sánchez, Jorge Mier y Jesús de Miguel por Antonio Marín, que se fue tocado, Cris Montes y Pablo Espina.

Todo se puso muy cuesta arriba para Unionistas, pero de repente, en el minuto 73 de juego’, el árbitro señaló sin ninguna duda un derribo sobre Ramiro Mayor dentro del área. Penalti. Héctor Nespral cogió el balón para asumir responsabilidades, lo colocó y pateó ante Irazusta. El disparo tocó en el larguero y acabó entrando para alegría de la hinchada desplaza a Irún. Pese a ello, poco duró la euforia. Kun desbordó a Manu Sánchez por banda y le dejó un regalo a Beobide, que empató a puerta vacía muy poco después. 1-1 en el intercambio de golpes. Cinco partidos sin ganar, aunque los del fútbol popular miran por encima a la mayoría de rivales.

FICHA TÉCNICA

Real Unión: Irazusta; Kijera, Pérez, Beovide, Rivero; Seguín (Llamas, min. 89), Santos, Barbu, Pradera (Kun, min. 66); Núñez (Capelete, min. 77) y Sánchez (Oyarzun, min. 66).

Unionistas: Salva; Marín (Mier, min. 56), Ramiro, Román, Salinas; Montes (Manu, min. 56), Mandi (Nespral, min. 45), Acosta, Rayco; Pitu y Espina (De Miguel, min. 56).

GOLES: 0-1, min. 74: Nespral (penalti). 1-1, min. 81: Beobide.

ÁRBITRO: Pedro Eugenio Muñoz Piedra (colegio andaluz). Amonestó con cartulina amarilla a Iván Pérez, Kun; Rayco u Mandi Sosa.

ESTADIO: Stadium Gal.