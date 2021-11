El programa de Mariano Esteban se centra “en identificar los problemas que realmente existen y abordarlos”

Domingo, 7 de noviembre de 2021

“Estamos tratando de identificar las fortalezas que tiene la Universidad y establecer planes para reforzarlas”

El próximo lunes, 8 de noviembre, se conocerán las líneas generales del programa en el que Mariano Esteban y su equipo están trabajando. Un programa que “se centra en el cambio”, según el propio candidato. “Hace unos meses creamos un blog, un grupo de opinión que se llama ‘Mejor USAL’ y eso es lo que pretendemos, mejorar la Universidad con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y con la experiencia y proyectos que tenemos para ella”.

Mariano Esteban señala que hay graves problemas que afectan a la comunidad universitaria. Por un lado el problema de los estudiantes en cuanto a empleabilidad: “tenemos graves problemas de empleabilidad, esto no significa que no se estén haciendo cosas sobre empleo, pero hay que hacer mucho más”. En lo que respecta al profesorado, señala que uno de los problemas es “que estamos hasta el cuello de burocracia que no es necesaria, de burocracia que hace que perdamos tiempo en cosas que no deberían ser así, como por ejemplo rellenando formularios y anexos”. No se olvida del personal de administración y servicios, ”también es víctima de una mala organización”.

Mariano Esteban hace referencia a problemas de infraestructuras en el día a día de la comunidad universitaria. “Hay profesores sin despacho, muchos estudiantes se quejan de que el mobiliario de sus aulas está muy deteriorado, cada vez que llueve tenemos goteras, etc. Nosotros queremos poner el énfasis en todo eso, no en la propaganda, sino en identificar los problemas que realmente existen y abordarlos”.

Importancia a los actos académicos

El candidato a rector señala que otro de los puntos que aborda su programa son los actos institucionales, que tiene que ver con el VIII Centenario. “En estos años se han abandonado los actos institucionales, no sabemos a dónde se quiere llevar la universidad y qué fortalezas tenemos, nosotros estamos tratando de identificar esas fortalezas y establecer planes para reforzarlas y solucionar problemas. Por ejemplo en el ámbito de las ciencias de la salud por lo que hemos creado un foro debate al respecto, pensamos en el español como una de nuestras grandes fortalezas transversales que puede dar lugar a nuestros proyectos, también pensamos en el patrimonio y por ello vamos a tener un vicerrectorado centrado en el patrimonio, en la internacionalización como uno de los elementos clave de la USAL, queremos darle al equipo de gobierno un verdadero impulso institucional con proyectos estratégicos y ponerlos en marcha”, señala.