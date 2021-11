La poetisa Ana Luísa Amaral recibe en Salamanca el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Jueves, 4 de noviembre de 2021

La escritora portuguesa Ana Luísa Amaral ha recibido este miércoles el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad y que ha contado con la presencia de la Reina Sofía, quien ha sido la encargada de hacer entrega del galardón que concede la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional a la que está considerada como una de las voces más importantes de las letras portuguesas de las tres últimas décadas. En el acto también han participado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.

Este galardón, dotado con una cuantía económica de 42.100 euros y que se ha convertido en el más importante reconocimiento de poesía en español y portugués, valora el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

Ante los asistentes congregados en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, Ana Luísa Amaral ha comenzado su intervención agradeciendo el premio, valorando su importancia y recordando a otros poetas, desde Santa Teresa de Jesús a William Blake, pasando por el también premiado Antonio Gamoneda y los portugueses Daniel Faria y Alberto Dos Santos Miranda. "La poesía siempre es transgresión, y preguntar es lo contrario a la sumisión", ha señalado, en un discurso en el que los puentes "suavizados por los ríos, que equilibran las cosas y acercan a las gentes" han conducido sus palabras.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha asegurado en su intervención que “el valor literario de la obra de Ana Luísa Amaral, con su particular análisis del mundo desde la perspectiva de una mujer, constituye una aportación indiscutible al patrimonio cultural”.

“Ha convertido algo tan personal e íntimo como escribir poesía en una herramienta de comunicación social capaz de mover emociones. Una herramienta para despertar conciencias ante la injusticia y las actitudes complacientes, que invita a reaccionar y a caminar por la senda de la ética”, ha añadido la presidenta.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha señalado que Ana Luísa Amaral integra “una selectísima constelación de palabras en lengua portuguesa, con toda la proyección iberoamericana, europea y mundial, palabras en un cielo de poetas y poéticas, ese motor de intensidades sensibles e intelectuales a que llamamos Poesía”.

Al acto de entrega le sucederá, este viernes a las 10:30 horas, la presentación de la Antología Poética de Ana Luísa Amaral como XXX Premio Reina Sofía, en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno. El poemario, titulado “El excelso más perfecto” (Ediciones USAL) y presentado en versión bilingüe portugués/español, incorpora tres poemas inéditos y un poema autógrafo, así como una extensa introducción y una bibliografía crítica elaborada por el catedrático de literatura portuguesa y brasileña de la USAL, Pedro Serra.

Biografía y obra de la galardonada

Ana Luisa Amaral (Lisboa, 1956) está considerada una de las voces más importantes de las letras portuguesas de las tres últimas décadas. Es profesora en la Universidade do Porto. Tiene un doctorado sobre la poesía de Emily Dickinson y publicaciones académicas acerca de la poesía inglesa y estadounidense, poética comparada y estudios feministas.

Investigadora senior y codirectora del Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, fue coautora del “Diccionario de la crítica feminista” (Afrontamento, 2005) y responsable de la edición comentada de “Nuevas letras portuguesas” (Dom Quijote, 2010) y coordinadora del proyecto internacional Nuevas letras portuguesas 40 años después, financiado por FCT, que involucra a 10 países y más de 60 investigadores.

Su poesía tiene referencias en Emily Dickinson o William Shakespeare. Vincula la lírica anglosajona con la portuguesa de los modernistas (Pessoa y Mário de Sá-Carneiro) o posteriores (Jorge de Sena o Sophia de Mello Breyner Andresen).

La obra Amaral ha sido adscrita a la generación portuguesa de los ochenta, nacidos en los años cincuenta, como Amadeu Baptista, Isabel de Sá, Jorge de Sousa Braga o Adília Lopes, quienes reflejan lo real atravesado por un nuevo confesionalismo. Además, hace una transfiguración íntima de los actos más cotidianos. De este modo, trasciende una receta de cocina, o la memoria de miembros de su familia, para dar una visión distanciada e irónica de la existencia, en su propia búsqueda filosófica. Mediante la memoria, deconstruye lo doméstico y afectivo en un continuo cuestionamiento sobre los límites de la posibilidad de nombrar y las fronteras del lenguaje poético.

La poesía de Amaral ha sido traducida a varios idiomas y se ha publicado en Francia, Brasil, Italia, Suecia, Holanda, Venezuela, Colombia, México y Alemania. Ha sido galardonada con varios premios literarios, incluido el "Grande Prémio" de la Asociación de Escritores Portugueses) en 2008, por su libro Entre Dois Rios e Outras Noites, y el Premio Giuseppe Acerbi de Italia en 2007.

Su obra se compone de poesía, teatro, ensayo, novela y libros para los lectores infantiles. En poesía destacan “Minha senhora de quê” (1999), “Coisas de partir” (1993), “Epopeias” (1994), “E muitos os caminos” (1995), “Às vezes o paraíso” (2000), “Imágenes” (2000), “Imagias” (2002), “A arte de ser tigre” (2003), “Poesia Reunida 1990-2005” (2005), “A génese do amor” (2005), “Entre dois rios e outras noites” (2008), “Se fosse um intervalo” (2009), “Inversos, Poesia 1990-2010” (2010), “Vozes , Dom Quijote” (2011), “Escuro” (2014), “E Todavia, Assírio & Alvim” (2015), “What's in a name , Assírio & Alvim” (2017), entre otros títulos.

Al acto celebrado este miércoles también han asistido, entre otros, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo,

FOTOS: Guillermo García San Miguel