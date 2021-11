Unionistas estrena por todo lo alto su tienda en el corazón de Salamanca

Martes, 2 de noviembre de 2021

Unionistas estrenó por todo lo alto su tienda en el corazón de Salamanca, que está ubicada en la calle La Rúa y cuenta con todo el material deportivo de esta temporada, incluidas las equipaciones. De este modo, el club abrió sus puertas para dejar patente el crecimiento en el que se encuentra actualmente después de abandonar la anterior sede para mudarse a una mucho más amplia, renovada y mejor situada en la ciudad. Además, también se podrán adquirir productos vía online.

Además, Miguel Ángel Sandoval, presidente de la entidad del fútbol popular, habló ante los medios y dijo lo siguiente: “Veo normal que el DUX presente el recurso, está necesitado de puntos y moralmente no lo veo muy justo. Cada club busca sus beneficios. El acta refleja que es un error arbitral y nuestro cuerpo técnico es el que avisa. Hemos presentado alegaciones y nosotros no tenemos constancia de lo que estaba pasando en el campo, solo son 45 segundos que no influyen en el resultado. Hay antecedentes que nos dan la razón, pero si es negativo el desenlace ya iríamos hasta el último recurso. La sanción económica sería fuerte, si es que se produce, para el club. Sobre la luz se está trabajando en ello y lo estáis viendo los que vais cada semana al Reina. Estamos intentando reforzar la iluminación. Somos un club de Salamanca y hemos podido tener una tienda en una de las vías que más turistas transitan. Es el mejor sitio. Nos va a dar visibilidad. Es nuestra tienda oficial y la sede de la calle Badajoz nos la quedamos para nosotros, allí se quedará la sede social”.

Por otro lado, el lugar tendrá los siguientes horarios, según indicó Unionistas en sus redes sociales: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas con apertura en determinados festivos.

Fotos: Vanesa Martins