Drogas, sí; dulces, no. El cinismo como base de la acción política.

Este verano asistimos a uno de esos habituales y bochornosos debates políticos basados en “diga lo que diga el Gobierno, en contra”, con la campaña ministerial para un consumo responsable de carne. Según la ciencia no es bueno su abuso, agrava el Cambio Climático, y de paso se apoya al modelo de ganadería tradicional en nuestra tierra, cuya mejor expresión es la dehesa. Casualmente estos días el “Comisionado para el cambio climático y modelo energético de la Junta de Andalucía” (coalición PP y Ciudadanos) decía en una entrevista ““Tendremos que hacer un esfuerzo por limitar el consumo de carne (…) Tenemos todos que autoconvencernos de que la transición exige sacrificios, sobre todo a los que les guste la carne”. Esa administración también se molestó en su momento.

Pues ahora tenemos otra. El ministro de Consumo ha presentado la campaña “Hijos del azúcar”, sobre su consumo excesivo. Coincidiendo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y expertos en la materia, pretende concienciar a padres y madres que "Más del 50% de los niños de España consume azúcares por encima de la cantidad recomendada, el 10 por ciento de la cantidad energética de la dieta y esto está vinculada a enfermedades a largo y corto plazo". Instalaron en la estación de Atocha de Madrid seis esculturas de menores de 9 a 12 años a escala real, representando la cantidad aproximada que consumen de media cada año. Principalmente a través de alimentos procesados con alto contenido de ese ingrediente, aportando el 64,2% del azúcar total consumido al día.

Extraído de la Guía para los Comedores Escolares de la Junta de Castilla y León.

Huelga decir que, como en la carne, salió en tromba el Partido Popular en diversos lugares. Según nuestro Consejero de Agricultura "este ministro la ha cogido con el mundo rural, es una campaña que no dice la verdad porque comer azúcar es necesario". Faltando él, asimismo y sin rubor, a la verdad y obviando su propia campaña. También entró al trapo alguna empresa, últimamente muy sueltas en eso de enfrentarse con el gobierno. No podía faltar la presidenta de la Comunidad de Madrid con su “Drogas, sí; dulces, no”. Exhibiendo abundante documentación científica apoyando sus posturas, o sea ninguna.



Pirámide de la alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

Y en estas nos visita el Vicepresidente de la Junta haciendo interesantes reflexiones con sorprendente encaje en esta situación, como “Tenemos la mala costumbre en este país, y este gobierno tiene la mala costumbre, de no enfrentar los problemas, de no decirle a los ciudadanos la verdad y no decirse la verdad a sí mismo”. Y también "a los ciudadanos hay que tratarlos como si fueran adultos y tenemos un Gobierno completamente adolescente, adolescente pero de verdad, es que tiene ministros adolescentes, y eso es muy preocupante". Aquí el término ministros parece perfectamente intercambiable con Consejeros u otros. A la vista del debate político español de los últimos años, o el resultado de 35 años de gobierno de la derecha en Castilla y León, quizás le estaba traicionando el subconsciente en realidad. Y mejor no hablemos ya de la eterna bajada de impuestos para demandar más fondos al gobierno, o del ajuste presupuestario que mágicamente acaba en galopante deuda, y pobreza, junto a multitud de promesas de nuevas obras o servicios (privatizados mejor, claro) aprovechando el actual tiempo de presupuestos.

Las campañas agresivas del Ministerio de Consumo no son nuevas, esta es del Día Mundial de la Alimentación en octubre de 2020.