Las personas de Salamanca con daño cerebral reivindican rehabilitación especializada

DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL, 26 DE OCTUBRE DE 2021

LAS PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL NECESITAMOS REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA. MAÑANA PUEDES SER TÚ

Un ictus puede hacer que de un segundo a otro, olvides el nombre de tu hija; un traumatismo craneoencefálico puede ocasionar que no seas capaz de atarte los zapatos; y un tumor en el cerebro puede provocar que no sepas cómo relacionarte con tus seres queridos. Son tres ejemplos de cómo un Daño Cerebral puede cambiarte la vida de manera súbita e inesperada, pasando de ser una persona autónoma, a alguien con necesidades de apoyo en los actos más esenciales de la vida. Esta pérdida de capacidades supone un gran varapalo no sólo para el medio millón de personas con Daño Cerebral que vivimos en España, sino también para nuestros familiares y amigos.

Hoy 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral, queremos exponer la necesidad de que todas las personas con Daño Cerebral podamos acceder, desde el minuto cero, a una rehabilitación específica y especializada; independientemente de dónde vivamos, de la edad que tengamos, de las secuelas que nos hayan quedado, o del dinero de nuestra cuenta bancaria.

La neurorrehabilitación es fundamental porque nos puede permitir recuperar nuestra antigua normalidad en las mejores condiciones posibles. Que después de haber tenido un Daño Cerebral puedas coger el autobús, subir unas escaleras, o acordarte de felicitar a tu hermano por su cumpleaños.

Para ello, debe existir una coordinación sociosanitaria que, con la activación de un código “Daño Cerebral”, no se detenga tras recibir el alta hospitalaria. Ahora esto no es así: ahora la mitad de las familias y personas con Daño Cerebral salen del hospital sin información sobre dónde continuar la rehabilitación a partir de ese momento. Les queda por delante un laberinto de dudas y preocupaciones en el que la recuperación corre el riesgo de estancarse o incluso de dar marcha atrás.

Por eso es necesario que haya servicios de atención al Daño Cerebral en todos los puntos del país: una rehabilitación que llegue a todas las ciudades y a todos los pueblos. Actualmente, ante la escasez y desigualdad territorial de recursos, buena parte de las personas con Daño Cerebral deben desplazarse fuera de su localidad para acudir a un centro de atención especializada.

Por todo lo expuesto, desde la Federación Española de Daño Cerebral, que representa a 46 entidades de toda España, y desde ASDACE, la Asociación Salmantina de Daño Cerebral Adquirido que forma parte de FEDACE reclamamos: