El Salamanca UDS da por bueno el punto contra el Coruxo (0-0)

Sábado, 23 de octubre de 2021

Once del Salamanca UDS / Salamanca CF UDS

El Salamanca UDS dio por bueno el punto contra el Coruxo (0-0). El bando del Helmántico salió de la zona del playoff tras no poder pasar del empate en Ponteareas, campo en el que se desarrolló la contienda por las obras en el mítico O Vao. De este modo, los de la carretera de Zamora sumaron su segundo empate consecutivo en Liga.

Antonio Calderón decidió buscar nuevas fórmulas para conseguir los tres puntos y recuperó el 4-4-2 en rombo que utilizó en la primera jornada de Liga contra el Móstoles, por lo que se olvidó de su famoso y reconocible 4-3-3. Además, Diego Benito y Antonio Amaro volvieron a la titularidad en lugar de Liam Ayad y Pepe Carmona. Así, Hugo Díaz actuó como pivote, el ‘10’ se movió por dentro y el capitán y Luis Télles se ubicaron en las alas. Mientras, Jairo Morillas y Adri Carrasco formaron dupla en el ataque del conjunto charro y los gallegos salieron con su habitual 4-2-3-1.

El choque arrancó con mucha igualdad entre ambas escuadras y con el bando local sacando varios lanzamientos desde la esquina que los visitantes repelieron sin demasiados problemas. La primera ocasión del partido la tuvo Silva con un disparo muy lejano (y desviado) con el que intentó sorprender a Javi Benítez. Justo después, Mateo y Jairo Morillas enviaron dos tiros al palo, aunque ambas acciones quedaron invalidadas por fuera de juego. A partir de ahí, el Salamanca UDS controló el esférico con susto incluido, ya que Hugo Díaz cometió un claro penalti por mano dentro del área y contó con la suerte de que el colegiado no la señalase.

Al filo de la media hora de juego, Silva gozó de la única clara oportunidad para abrir la lata en todo el primer tiempo. Antón de Vicente sacó de banda y su compañero, con un cabezazo en plancha, se quedó a nada de ver cómo la pelota se colaba en la meta salmantina. Finalmente, el encuentro se marchó con resultado gafas al descanso, a pesar de que Antonio Amaro dispuso en sus botas de una contra conducida por Jairo Morillas para poner el 0-1 en el marcador.

En el descanso, Antonio Calderón varió de sistema al 4-2-3-1 con Jairo Morillas y Adri Carrasco cambiándose de posición como principal referencia ofensiva de la escuadra del Helmántico. Sin embargo, el Coruxo vivió sus mejores minutos tras el paso por los vestuarios y el gaditano empezó a mover el banquillo pasada la hora de juego al sacar a Pepe Carmona, que fue pitado por su propia afición la pasada jornada, por Adri Carrasco. Algo siguió sin gustarle al técnico, que en el minuto 74 quitó a Diego Benito por Manín Gonzaga para instaurar un 4-4-2 en línea.

A poco para el final, al Salamanca UDS se le aparecieron todos los fantasmas en un segundo. Un tiro blando no lo atrapó bien Javi Benítez y Javi Murua tuvo que tirarse al césped para evitar la clara diana de Mateo. Por fortuna, la cosa no pasó a mayores y los charros, que jugaron de negro en Galicia, se libraron de la derrota. En el último suspiro, Fer Romero, Liam Ayad y David Segura saltaron al pasto verde para salvar los muebles y no tener sustos con la idea de salvar un buen punto ante un rival complicado.

FICHA TÉCNICA

Coruxo: Alberto; Antonini, Crespo, Aspas, Antón de Vicente; Silva (Ares, min. 65), Mateo, Trigo, Garci (Martín, min. 65); Chiqui (Domingo, min. 82) y Sanda (Gandoy, min. 82).

Salamanca UDS: Benítez; Luis Martínez (Romero, min. 88), Murua, Kristian, Espeso (Segura, min. 88); Amaro, Hugo, Benito (Manín, min. 74), Télles (Liam, min. 88); Carrasco (Carmona, min. 67) y Jairo.

ÁRBITRO: Miguel Domato Pedreira (colegio balear). Amonestó a Antonini, Martín, Domingo y Kristian.

ESTADIO: Ponteareas. No se jugó en O Vao por las obras.

Fotos: Salamanca CF UDS