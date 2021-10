Villoria disfruta de una divertida tarde gracias al teatro de títeres ‘No es el fin del huerto de Fermín’

Villoría ha vivido una animada y divertida tarde de títeres y monólogos gracias a la obra ‘No es el fin del huerto de Fermín’ de la compañía Alúa Teatro.

Gracias a Juanilla, una niña del pueblo, su abuelo y Puchi, (una musaraña muy especial), conocerá la belleza que hay en la naturaleza y en la cultura rural que se está perdiendo a pasos agigantados.

Todos ellos colaboran para acabar con una amenaza que sufre el pueblo y en especial el huerto de su abuelo Fermín: una fábrica que produce unos residuos cuya toxicidad amenaza la vida natural de Aguasfrescas.

La sesión teatral ha sido organizada por el Ayuntamiento de la localidad, programada dentro de las actividades de este día festivo en honor a la Virgen del Pilar y pensada para todos los públicos.

Este verano viajará a Aguasfrescas, el pueblo donde vive su abuelo Fermín. Pero allí tendrá que adaptarse a una forma de vida totalmente diferente: los niños no juegan a videojuegos sino que cazan gamusinos, sólo hay cobertura en la era y la mayoría de las gentes no saben lo que es un influencer, y además hablan de cosas que él no acaba de entender.