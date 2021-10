La Universidad de Salamanca reúne a 200 investigadores y profesionales para los últimos avances en inteligencia artificial y ‘big data’

Sábado, 9 de octubre de 2021

El Grupo de Investigación BISITE organiza la XIX International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS)

La Universidad de Salamanca ha sido la sede de la XIX edición de la International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS) y los congresos DECAI, ISAMI, MIS4TEL, PACBB, DECON y Blockchain. En este contexto, se han reunido desde el pasado miércoles hasta hoy viernes, en formato híbrido, online y presencial, en las instalaciones del Colegio Arzobispo Fonseca, más de 200 investigadores y profesionales de diferentes áreas para debatir los últimos avances en cuanto a los agentes y sistemas multiagente, inteligencia artificial, blockchain y big data, entre otras temáticas.

Se trata de un congreso organizado por el Grupo de Investigación BISITE de la Universidad de Salamanca, en colaboración con instituciones como Nanyang Technological University, Malmö University, University of Delaware, Kyoto University, Nagoya Institute of Technology, Purdue University, TU Clausthal, Czech Technical University in Prague, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, CNRS, KU Leuven y Umeå University.

La Conferencia PAAMS y los congresos que se celebran en conjunto reúnen cada año a especialistas de diferentes países para presentar y discutir los últimos avances científicos y sus aplicaciones efectivas, además de facilitar la transferencia de tecnología. PAAMS Conference volvió a Salamanca tras celebrar pasadas ediciones en Oporto (Portugal) y L’Aquila (Italia).

La charla inaugural fue presentada por Yves Demazeau, investigador sénior de CNRS Grenoble (Francia), con la ponencia titulada “Building Practical MAS Applications using the VOWELS Method”.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de interesantes ponencias, entre ellas, la titulada “Affective Agents for Social Good”, por Vicent Botti, director de VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial Intelligence), y “How to Trust a Machine?”, de la mano de Iyad Rahwan, director del Max Planck Institute for Human Development. En el contenido se incluyeron workshops y demostraciones enmarcadas en los principales temas de cada uno de los congresos, además de una visita guiada por la ciudad.

A modo de clausura, se entregaron distintos reconocimientos, entre ellos un premio IBM a la mejor aplicación en inteligencia artificial.