“Nosotros no hubiéramos celebrado tanto eventos de pago, hay mucha gente que no puede permitírselo”

Sábado, 9 de octubre de 2021

Elena García y Manuel Iglesias atienden a este medio de comunicación para dar su punto de vista sobre las fiestas de Santa Teresa de Jesús y repasar la actualidad de su partido a nivel local y provincial

Elena García y Manuel Iglesias, integrantes del PSOE de Alba de Tormes, saben lo que es trabajar en el Ayuntamiento de Alba de Tormes y lo que conlleva la organización de unas fiestas como las que van a tener lugar en pocos días en la villa ducal. Ahora, desde la oposición, atienden a Alba de Tormes al Día para dar su punto de vista sobre las fiestas de Santa Teresa de Jesús y repasar la actualidad de su partido a nivel local y provincial.

Pregunta: ¿Han tenido acceso a la programación festiva? De ser así, ¿qué valoración realizan de los actos programados?

Respuesta: Nos dieron una primera programación, pero que ha cambiado al disminuir las restricciones y haber mayor posibilidad de horarios. Nos han remitido al viernes. Tenemos la misma idea que cualquier vecino, nos vamos enterando por los medios de comunicación. Es verdad que nos dieron una primera programación, pero que no incluía ningún acto taurino, por ejemplo. Este es un año atípico. Si no quieren convocar comisiones podrían dejarnos un listado con los actos. Nosotros hemos aportado ideas en las comisiones y si se nos llamase antes iríamos. No nos parece la forma correcta, que nos manden a verlo cuando se presenta a los vecinos.

P: ¿Vosotros por que actos hubierais optado en la programación festiva?

R: Partiendo del punto de que son unas fiestas atípicas, no entendemos, por ejemplo, que los playbacks no se celebren en la Plaza de Toros. Se dijo que era por seguridad, pero no tiene sentido ya que van a tener lugar eventos taurinos, comidas, etc. Sería mucho más fácil para controlar a las personas. Tampoco hubiéramos celebrado tantos eventos de pago. También faltan eventos en cualquier sector, nos parecen escasos. No entendemos que se cobre la capea, y encima a un precio de seis euros. Es mucho, el precio podría ser menor. Se limita mucho a las familias numerosas. No todo el mundo puede hacerlo y así se deja fuera a los que menos recursos tienen. Si se quiere controlar el aforo valdría con una entrada de un euro. Este año no los hubiese cobrado.

P: Ya que hablamos de los festejos taurinos, ¿que opinión tienen de los actos que se han programado?

R: Creo que están bien. Si vienen empresas que organizan los actos y todo sale bien, mejor para el Ayuntamiento de Alba de Tormes, que puede sacar dinero de taquilla. Además, si a la empresa le sale bien volverá el año que viene. Sin tener gastos, hay cuatro eventos taurinos organizados. Seguimos pensándolo igual que antes, no cambiamos de opinión por ser oposición. Imaginamos que se habrán firmado convenios con las distintas empresas, al igual que se ha hecho con los feriantes. Con respecto a los abonos que se han sacado, está prohibido cobrar las clases magistrales. Es un error que se podría haber subsanado de habérnoslo consultado.

Tal y como se presenta el abono se entiende que se cobra la clase magistral. Nosotros preguntamos cuál era el coste de cada espectáculo, para conocer la parte proporcional en caso de devolución. Los precios están correctos, pero creemos que para evitar malentendidos habría que haber puesto sobre la clase magistral cortersía del Ayuntamiento de Alba de Tormes, por ejemplo, para entender que no se cobra. El error ha sido no ponerlo. Con el tema de los permisos igualmente nos hemos ofrecido a ayudarles. No somos una oposición del no. A nosotros eso no nos lo hacían.

P: ¿Os han pedido los vecinos que trasladéis ideas sobre actos festivos?

R: Más en agosto que ahora. Entonces nos dijeron que veían insuficientes los actos para los niños, los jóvenes pedían charangas y verbenas, etc.

P: Siguiendo con las celebraciones del pasado mes de agosto, ¿qué opinión tenéis de las aglomeraciones y botellones masivos que se produjeron y de cómo se actuó?

R: Es un tema complicado y no le voy a echar la culpa al Ayuntamiento de Alba de Tormes. En otros municipios como Guijuelo o Peñaranda se solicitó ampliar el horario de terrazas. Quizás así se hubieran hecho menos botellones. También creemos que se debía haber pedido con más tiempo la ayuda a Subdelegación. Ya les dijimos en el pleno que para octubre lo hiciesen. A la Policía Local le doy la enhorabuena porque no podían actuar de otra manera. Eran seis personas contra un millar. Si se sabía que iban a ir al Cornezuelo pues quizás deberían haber puesto más contenedores. Se deberían haber pedido refuerzos con antelación, no pasadas las fiestas. Por mucho que queramos, el Ayuntamiento de Alba de Tormes no puede estar encima de todo.



P: En la última ejecutiva provincial del PSOE celebrada en Alba de Tormes se contó con dos representantes. Ahora que se va a producir el cambio en la ejecutiva provincial, ¿se aspira desde el PSOE albense a mantener los dos puestos?

R: Nosotros estamos para ayudar al partido. No es aspirar a puestos. Serrada nos comunicó que se iba a presentar y nos parece un candidato sensato al que le deseamos toda la suerte del mundo porque su suerte será la nuestra. Estamos todos para ayudar. A la figura de Fernando Pablos tenemos mucho que agradecerle en Alba de Tormes, empezando por la nueva sede de la Policía Local. De él solo hemos recibido ayuda. Siempre ha estado ahí. Ahora con la entrada de David Serrada espero que tengamos más suerte a nivel de partido. Le deseamos suerte y votos. A Pablos quizás le ha costado saber transmitir a la gente lo que es el partido, aunque también es verdad que estamos en una zona muy difícil. Espero que Serrada tenga otra manera de transmitir. A Pablos le ha faltado suerte a la hora de que sus ideas calasen entre los ciudadanos. A veces no sabemos transmitir bien nuestras ideas socialistas.

P: En el tema de las inversiones realizadas en Alba de Tormes, ¿cómo creéis que se está canalizando el dinero de dichas subvenciones?

R: Lo seguimos bastante. El Camino de los Coladeros y San Esteban es algo que nosotros teníamos en proyecto. Nos parecen actuaciones prioritarias. Han tenido suerte porque está viniendo mucho dinero en subvenciones. No sé si hubierámos realizado las mismas, pero estamos de acuerdo. Con respecto, por ejemplo, al parque taurino infantil no lo hubierámos construido ahí, junto a un monumento como el Castillo de los Duques de Alba. De hecho, creemos que hubiera sido mejor mantener lo que tenemos antes de construir otros nuevos.

P: Siguiendo con las inversiones, años después de haberse construido la cubiera de la pista de tenis, ¿hubieráis acometido la misma inversión?

R: El error que le vemos a esa inversión es que le faltan las dos lonas laterales. El total de la inversión fue de 160.000 euros, de los cuales 40.000 euros fueron puestos por el Ayuntamiento de Alba de Tormes. Solamente la cubierta supuso un 17% de total. No la hubierámos realizado de otra manera. El problema de todo es el terreno. De haberlo realizado de otra manera hubieríamos tenido que realizar una estructura mayor. Tendríamos que haber metido más pilotes, que hubieran hecho un destrozo en las instalaciones. La cubiera serviría para su cometido si se pusieran los laterales. Si se ha hecho una cosa y está a media lo suyo sería acabarla. No hay que hacer obra, solo ponerlos. No sabemos lo que costará, pero no debe ser mucho para dejarlo acabado.

P: Hablando del equipo de Gobierno, ¿vosotros mantendríais sus dedicaciones tal y cómo están o lo harías de otra manera?

R: Personalmente creemos que no es justa, pero no estamos en el equipo de Gobierno. No somos los responsables. Lo mismo aumentaríamos unas y quitaríamos otras. Entiendo que por el pacto se respeten las de Ciudadanos, que no decimos que no se las merezcan. Entendemos que las del PP no sean impuestas.

P: ¿Qué valoración hacéis del trabajo en las áreas municipales en manos del PP?

R: En la concejalía de Personal, por ejemplo, creemos que se necesita mucho el contacto con los vecinos. Estamos hay para escuchar y ayudar a los vecinos en lo que podamos. Les falta la cercanía que nosotros teníamos. Con la concejalía de Bienestar Social pasa lo mismo. Muchas veces no se trata de ayudar, sino de escuchar a los vecinos. Quizás no sean las funciones de un concejal, pero si de un concejal de pueblo. Estamos con nuestros vecinos. A día de hoy nos siguen pidiendo ayuda muchos vecinos. En otras concejalías, como Deportes, hace mucho la coordinación de los clubes y de los eventos. La diferencia que veo es que ellos son más concejales de ciudad, derivando muchos temas a los técnicos.

P: ¿Y de las que están en manos de Ciudadanos?

R: Tendremos que esperar un poco porque concejalías como Turismo, Juventud o Participación Ciudadana han sido muy afectadas por la pandemia.