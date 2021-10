Íñiguez: “Hoy no visto rugir a Würzburg y quiero ser más exigente con la gente. No es ninguna crítica y me tiro a sus pies”

Jueves, 7 de octubre de 2021

Roberto Íñiguez, técnico del Perfumerías Avenida, analizó el primer partido en Europa de su equipo en la rueda de prensa con los medios al término del mismo.

Valoración: “El partido ha sido lo que sabía que iba a ser. Paso a paso. No esperaba que tuviéramos mucha diferencia, pero luego se ha igualado. Sabía que era un equipo muy peligroso, siempre pasa en Euroliga y más si no estamos completos. Estoy contento porque nadie se va a acordar de quién faltaba y sí de que tenemos una victoria. Si hoy perdemos por dos triples al final, me hubiera ido fastidiado por el esfuerzo. Ahora hay que meter a Karlie y a Bella”.

Equipo en construcción: “Necesito entrenar bien y esto no funciona de decir ‘venga, jugamos’; toca funcionar como un equipo grande y nos falta. Estamos compitiendo sobre la marcha y es complicado. Veo esfuerzo y compromiso”.

Decisiones arbitrales: “No lo sé si han influido, quizás han pitado cosas innecesarias. El partido iba tranquilo y en el baloncesto tienes que dejar que las jugadoras sean las protagonistas”.

Karlie: “No tiene nada. No está lesionada. Sé quién es ella y llegó ayer, hay que darle un tiempo”.

Público: “Hoy no visto rugir a Würzburg y quiero ser más exigente con la gente. No es ninguna crítica y me tiro a sus pies. Quiero que tiemble esto, porque el equipo lo necesita”.