En ciernes otro cheque chollo

Sánchez ha asegurado que los próximos Presupuestos van a dar respuesta a la emancipación de los jóvenes en todas las ciudades de España. «Vamos a destinar una política pública a reducir la edad de emancipación tan insoportablemente alta en nuestro país para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con el apoyo y ayuda de la Administración General del Estado»

Ataque sin precedentes a la propiedad privada». Es otra más de las tropelías a la que legan estos socios Sanchismo y podemismo.Olvidan que esta reforma supone la intervención del mercado inmobiliario, por lo cual la inversión extranjera huye

Pedro Sánchez, aseguró a los grandes fondos internacionales que no tenían que preocuparse por la nueva ley de vivienda. El líder socialista asumió este compromiso con JP Morgan, Soros Fund Management, Bank of America, Morgan Stanley o Blackstone, entre otros, el pasado mes de julio en Nueva York.



Era el primer día de su gira por Estados Unidos. En aquella jornada aseguró que la nueva reforma del mercado inmobiliario estaría en línea con las regulaciones europeas, en un intento de calmar la preocupación de los inversores

El gobierno no levanta VPO, y se dedica a vampirizar a quienes tienen propiedades que compraron con muchos años de sudor y privaciones que les ayudan a tener una mejor calidad de vida, que no proporcionan las pensiones.

La ley -aclárenlo- es para menos de un 2% de las viviendas en alquiler, pretender que son esos propietarios los que controlan el alquiler…. ¡es de locos! Otra medida más para la galería, otro postureo de los muchos que nos acostumbra el desgobierno comunistabolivariano. Si piensan… saben que la pasta hace tiempo que ha huido de los bolsillos españoles, que las marcas blancas son las más demandadas… Al no poder solucionar el paro, el robo de la luz, impuestos a las empresas para que no puedan contratar, carreteras de pago, pensionistas cada vez con menor poder adquisitivo, autónomos cerrando... ¡Una ayudita a la emancipación! Y se quedan tan anchos. Lo que se necesita es crear empleo y no dar limosnas a cambio de votos. Me recuerda al cheque chollo que inventó ZP, el cual hizo que algunos incautos picaran… el bebé vino, hubo que mantenerlo… los trabajos fallaron ¿y? Seamos serios. Tenemos un déficit del 10%, una deuda del 122% del PIB y ustedes regalando dinero. Claro, como el dinero no es de nadie. Célebre frase de la ministra de ZP.

