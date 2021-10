Prejuicios de dos orillas

No fue un mes muy agradable, la verdad; en septiembre es difícil de dejar de lado la tensión… Que suele volverse susto con eso de que casi siempre tiemble… Y que se repitan incluso los “días de temblor” –el 7, el 19– ayuda poco, la verdad; que sí, que las casualidades existen, pero joder, ya está bien.

Pero también septiembre es, por estos lares, el mes patrio, el mes de conmemorar la Independencia; y este septiembre de 2021 empezó con la visita del impresentable de Abascal, invitado por unos senadores del partido de derecha/centro-derecha de acá que no sé en qué pensaban; claro, el presidente López Obrador, que navega con bandera de izquierdista pero es bastante conservador y nostálgico del priismo de los 70 –como demasiada gente que recuerda de esa época lo “bueno”, cuando, en realidad, no fue tan bueno, sino que ellos y ellas simplemente eran más jóvenes– aprovechó para volver a hablar de esa España que ve como enemiga y del franquismo, como si don Santiago representara a la mayoría de quienes nacimos o viven allá.

Lo utilizó, claro, pero le duró poco el gusto porque en las fiestas patrias, AMLO –el presidente López Obrador, por acá las siglas “personales” se utilizan bastante– mostró su afán por reescribir la historia y pues hizo algo que no había visto en los casi treinta años que llevo por acá: hablar, sobre todo, para los suyos, excluir a mexicanos y mexicanas que no sigan a pie juntillas sus personales obsesiones.

Parecía volver la calma pero no: en ese congreso itinerante que se montó el PP para ver si a Casado alguien lo va tomando un poco en serio, Aznar, ese bigote sin bigote, tuvo que soltar, con lo que él considera humor socarrón, una sarta de estupideces innecesarias que le sirvieron para mostrar –o eso cree– que es más machote que Santiaguito; pero también le sirvió a López Obrador para volver a sus fobias sin tener que decir “todos los españoles”, solo “dejando correr el audio”.

Y uno en medio, pensando, desde luego, que de la España excluyente de Abascal y Aznar puedo renegar, decir lo que quiera, pero que, sin embargo, hoy por hoy no es tan fácil hacer lo propio respecto de don Andrés Manuel y su idea de México; tampoco dramatizo, mientras siga de profe por internet, puede que sí, como mucho me arriesgo a perder amigos en conversaciones porque se harten ellos o lo haga yo de las críticas o señalamientos.



Ah, pero si quiero salir del refugio virtual y trabajar “a la antigua” o bien relacionarme con gente que no conozco del todo, el riesgo crece; en las oficinas ya no se habla igual, no se opina con la misma frescura… sobre el régimen, porque ya lo va siendo; en la vida cotidiana, es mejor callarse, no significarse, para evitar líos. Y eso no es bueno.

Muchos de quienes nunca estuvieron oprimidos en el tiempo que llevo en este país, hablan de opresión, de que por fin pueden hablar… Implícita, la intolerancia: “ahora, les toca aguantarse a los otros”.

Me incluyo en esos otros que, simplemente, levantamos menos la voz porque no pertenecen (pertenecemos) a otro bando: pero no tener bando y que, a la vez, no nos guste mucho de lo que vemos no es lo mejor en los tiempos que corren, entre redes y polarizaciones.

No es que haya estrellas amarillas o sambenitos, desde luego que no; simplemente, asusta la sensación de que pudieran volver.

P.D. Si les interesa el tema, van dos artículos de Héctor Aguilar Camín, uno, publicado esta misma semana, refiere al otro:

