Acosta: “Lo de esta afición es una maravilla. Pocas veces me he sentido así dentro del terreno de juego”

Viernes, 1 de octubre de 2021

Luis Acosta, medio de Unionistas, conversa con este medio de comunicación antes de viajar a Valladolid para vivir una nueva jornada de Liga en Primera RFEF.

Líderes: “El equipo está bien y vamos a ir a Valladolid a ganar aprovechando la confianza que tenemos. Hay que sacar todos los puntos posibles ahora, que ya vendrán momentos peores”.

Está siendo un jugador importante en la sombra: “Ha sido un inicio de año complicado porque gran parte de la pretemporada me la he perdido por la intervención que tuve y sí que es verdad que me estoy sintiendo bien en contra de lo que me pensaba. Somos un grupo y no hay nadie imprescindible, cualquiera que salga o entre se va a notar poco. Esa es la clave de Unionistas”.

Llegada de Mandi: “Me alegro muchísimo de su llegada, es una gran persona y un enorme jugador de fútbol. Nespral y yo estamos bien en el medio y al míster le está costando mover al equipo. Esto va de dinámicas y ahora mismo es buena”.

13 de 15 puntos: “Uno siempre intenta arrancar bien, pero no nos esperábamos hacerlo tan bien. No nos ponemos ninguna meta y tenemos que ir partido a partido. Ya veremos dentro de ‘X’ meses… pero intentaremos mantenernos arriba”.

Espina de quedarse en Valladolid sin el playoff: “Todavía hay una espinita clavada de ese partido y fue una oportunidad que se nos escapó. Hubiese sido muy bonito jugar el playoff y luego nunca se sabe, siempre se puede soñar. Vamos a por los tres puntos”.

Tipo de partido: “Los filiales son impredecibles, los jugadores tienen mucha calidad y van a estar en el fútbol profesional. A veces les cuesta empezar y ahora no están bien a nivel de resultados, pero son muy peligrosos”.

Ambiente en casa: “Lo de esta afición es una maravilla, lo que vivimos en el Reina contra el Dépor fue increíble y pocas veces me he sentido así dentro del terreno de juego. Les pido que sigan apoyando así”.