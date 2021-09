Una vez más tergiversando la historia…

El Papa Francisco, populista progre opina sobre el “descubrimiento de América”, lo peor –en estos momentos de incertidumbre- que le podía pasar a la Iglesia Católica y a Occidente. Dudo que el gobierno Español llame a consulta a su Embajador en el Vaticano, la intromisión de Bergoglio es insultante.

Si pedir perdón por los pecados de España a un botarate comunista como López Obrador no fuera suficiente, de paso el Papa cuestiona la bondad del Evangelio. ¿desea cambiarlo? Sus reinterpretaciones sobre la Palabra, lo único que hacen es confundir a los fieles, aunque claro está, cada pueblo se merece lo que ha cosechado, y el grano sembrado no debería ser de buena calidad, ¡no señor!

Pedir perdón... ¿y por que no pide explicaciones por los siniestros sacrificios humanos que cometieron los aztecas? Reconozca a Hernán Cortés el merito de haber acabado con un régimen criminal que tenia aterrorizadas a todas las etnias con su dictadura sangrienta y inhumana. ¡Bravo por Cortés y España, bravo por la Conquista de América! Los beneficios superan cualquier inconveniente anecdótico. España regalo al Nuevo Mundo el progreso, el Cristianismo y la luz del “Pensamiento Mediterráneo”.

Cortés entra en una guerra civil entre caníbales y sangrientos pueblos de feroces guerreros despiadados. Con ayuda toma Tenochtitlán, hoy Ciudad de Méjico.

Mientras, las órdenes religiosas cristianizan el continente... cumpliendo una de las condiciones impuestas por el papado: poder tener en exclusiva la ruta marítima a las Indias, y ¿ahora el papado pide perdón por las atrocidades? ¡Venga hombre!

Se nota que el ítalo-argentino Bergoglio no parece tener mucha simpatía a España.



Me resulta increíble como reescriben la historia aquellos ignorantes con síndrome perpetuo, de baja autoestima. España y la Corona castellana del siglo XV, con Isabel de Trasmatara como reina, liderando el viaje, no tiene que pedir perdón por doblegar a una cultura que se imponía al resto de los pueblos, asesinando a miles de personas. El Papa no tiene ningún derecho a hablar no nos representaría, ni antes, ni ahora. Si quiere hablar de problemas… hágalo de los propios, que son muchos, otra cosa es que no se atreva. Pero repasando la historia actual, puede hablar de su Argentina natal, miles de niños y adultos muriendo por desnutrición en una de las naciones más ricas del mundo, grandes extensiones sin producir, ¡pobre Pampa y pobre Iglesia Católica en manos de quien has caído!

“Caminábamos literalmente sobre enormes charcos de sangre" (Carta de la conquista de México, de Hernán Cortés). Cita referida al descubrimiento de los ingentes restos de los sacrificios humanos en los templos aztecas. De no ser por la ayuda de pueblos nativos sometidos por “los buenísimos prendas”, Cortés jamás habría podido conquistar Tenochtitlán. Gracias a España tienen una la lengua universal y rica.

Los incas obligaban a los hijos de sus enemigos a beber “chicha” en los cráneos de sus padres o tocar los tambores hechos con la piel del vientre de sus madres. Los aztecas sacrificaban cada año a unas 25000 jóvenes de otros pueblos mesoamericanos a los que sojuzgaban.

¿Y pretende comparar la cultura mesoamericana basada en la crueldad con la Europa del Renacimiento? cuando en Europa se construían imponentes y bellísimas catedrales, se pintaban cuadros magníficos, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael... se escribían textos que hoy admiramos. Claro Francisco, la gran Era que se abrió con los RRCC, en la España actual no abre noticieros ni los diarios se vuelcan con ella.