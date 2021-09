Recordando a los palmeros

26 de septiembre de 2021-09-27

El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha resaltado que la paralización de la actividad y la reducción de la intensidad del volcán de La Palma «no sorprende» porque es algo «normal en las erupciones de volcán fisural estromboliano» que tiene «continuidades y discontinuidades».

Esta bajada súbita de intensidad sorprendió a todos los habitantes, vecinos y visitantes que por dos horas dejaron de oír el rugido del volcán de Cumbre Vieja, que lleva sin parar un segundo desde el pasado domingo a las 15.12 horas, pero no a los expertos, que lo valoran como «habitual» y fruto de un reajuste magmático.



Opinión:

Del espacio exterior sabemos mucho, hemos ido a la luna, tenemos robot en Marte y los, enviamos más lejos, pero de lo que hay debajo de nuestros pies sabemos poco. ¿Que queda del espacio de donde salen millones de toneladas de lava? Del Vesubio, del Estromboli, del Karakatoa y otros. Una gran caverna, un espacio vacío? ¿Cuanta lava ardiente estará generando gases y vapores que buscaran salida en su momento y por donde?

Aunque la sociedad moderna invite “al aquí y ahora”, intentemos no caer en el vicio de la inmediatez. Indignarse, cuando no se nos da una respuesta contundente e instantánea a nuestras preguntas, no ayuda en absoluto a la labor científica, que ante todo - en el caso de la vulcanología- maneja incertidumbre. Ahora mismo, los vulcanólogos están haciendo, exactamente, lo que tienen que hacer, informar de las distintas posibilidades abiertas en la medida en que se lo permite su información limitada. Si lo que buscan son respuestas sencillas e inmediatas a preguntas complejas, Internet está lleno de "expertos" que no dudarán en adelantarles, al margen de toda duda, lo que ocurrirá con ese volcán en concreto en los próximos días, meses o años. Vender información es muchísimo más fácil que informarse. Si algo nos ha demostrado el COVID es la ligereza con la que se llama expertos, científicos y demás ampulosos calificativos a simples currantes en un área específica.

Palmeros estamos con vosotros. Les animo a que hagan donaciones en la cuenta abierta en el Banco con el que trabajen, 1 euro ayuda a hacer granero y con muchos, se podrá paliar, dentro de lo posible la falta de medios de quienes perdieron todo. Miremos al futuro, el presente… solo el volcán lo conoce.