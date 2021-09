5 trucos para encontrar un alquiler barato y bueno

Lunes, 27 de septiembre de 2021

El proceso de alquilar puede ser tedioso y, en algunos casos, incluso abrumador. Justamente por ello, info-alquiler.com dispone de toda la información pertinente para que los usuarios puedan conocer los puntos clave y conseguir un alquiler barato y bueno.

Mercado inmobiliario y trucos para alquilar

El sector inmobiliario español se encuentra hoy ante una lenta y tortuosa recuperación que tiene, en esencia, dos consecuencias; la primera de ellas es el aumento en la venta de propiedades. La segunda, un aumentó en el precio de los alquileres y una caída en la oferta disponible.

Tipo de piso

El primer paso que debemos realizar antes de encontrar un alquiler es considerar qué tipo de alquiler buscamos —corto o largo plazo— y el tipo de piso que nos interesa —casa, departamento, habitación, etc.—. En Madrid y otras zonas urbanas de larga historia y arquitectura, pueden encontrarse edificios antiguos y edificaciones particulares, grandes edificios de departamentos o casas de distinto tipo. Tener en claro el tipo de propiedad que buscamos alquilar resulta fundamental en cuanto al precio y la ubicación.

Búsqueda y ubicación

Una de las principales razones por la que las personas no disponen de acceso a alquileres de calidad es porque no prestan suficiente atención a este paso. Y es fundamental hacerlo si tomamos en cuenta el tipo de piso que buscamos en relación con nuestra capacidad económica. Ambos factores, considerados al mismo tiempo, no dirán qué zonas se encuentran dentro de nuestro presupuesto.

Contrato y documentos necesarios

Otra de las condiciones esenciales para acceder a un contrato bueno y barato es disponer de la documentación y avales necesarios para ello. No disponer de los siguientes requisitos, en algunos casos, puede no descalificarnos. Pero si buscamos un alquiler de calidad y mantener una relación amena con el propietario, lo más seguro es que nos sean solicitados.

Documento de identidad o pasaporte

Nóminas o declaración de IRPF

Fianza monetaria para reserva

Garantía o aval bancario

Presupuesto y capacidad económica

La capacidad económica es un aspecto bastante determinante en lo que a alquileres se refiere. Se estima que el inquilino no debe destinar más del 30 % de sus ingresos totales al mismo. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para el alquiler que estamos buscando; debemos considerar también los servicios y gastos asociados, por ejemplo, a la manutención del edificio. Cualquier exceso debe ser calculado y debe tenerse certeza de pago.

Estado de la propiedad

En último lugar, una gran manera de encontrar un piso bueno y barato es evaluando la integridad y el estado de la propiedad y estar abierto a aceptar alguno que no se encuentre en las mejores condiciones. En estos casos, tanto si estamos dispuestos a refaccionarlo como si el dueño se encuentra abierto a la idea de costear dicha reparación o parte de ella, podremos obtener un gran piso a un precio reducido. Si debemos considerar que el estado de la infraestructura y de las instalaciones no presenten problemas mayores.

