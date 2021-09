Lunes, 27 de septiembre de 2021

¿Quién no hubiese firmado un arranque de Liga como éste? ¿Entraba en las quinielas estar así en la jornada 5? Sea como fuere, lo que está claro que es que Unionistas tiene muchos motivos para sonreír y disfrutar… ¿por qué no?

El equipo de Dani Mori se ha colocado como líder de su grupo en el debut en Primera RFEF con 13 puntos, gracias a sus cuatro victorias y un empate, que le otorgan privilegio. Y lo ha logrado después de arrebatarle el liderato al Deportivo de la Coruña, al que derrotó en un Reina Sofía que desprendió vida y deportividad por los cuatro costados, después de remontar un 0-1 en contra.

La afición llevó en volandas a su equipo y, junto a la del ‘Dépor’, dio una lección de lo que debe ser el fútbol: un juego en el que se da todo por tu equipo, respetando siempre al rival. Y así fue…

Unionistas se llevó algo más que tres puntos del Reina Sofía: el liderato, ser el único equipo capaz de ganar al Deportivo hasta el momento, además del único que le ha logrado marcar, y por partida doble.

Al término del partido, el técnico Dani Mori (muy satisfecho) apeló al trabajo y a seguir en la línea que viene ‘currando’ toda la plantilla; pero, a la vez, se encargó de recordar algo que muchas veces se olvida en este deporte tan injusto y cruel en ocasiones: disfrutar, sonreír, alegrarse…

No, no ocurre absolutamente nada si jugadores y cuerpo técnico se relajan para poder vivir con una sonrisa en la cara el liderato logrado; no es pecado disfrutar en el fútbol, no se confundan; tener los pies en el suelo y mantener la humildad y la seriedad en el ‘curro’ de cada día, nada tiene que ver con aprender a saborear los éxitos conseguidos. No se confunda, disfrutar no es un pecado…