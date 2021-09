Ricardo Blázquez: "No es de recibo el que se quiera afirmar un derecho ni al aborto ni a la eutanasia"

Viernes, 24 de septiembre de 2021

El cardenal arzobispo Ricardo Blázquez ha insistido en que "no es de recibo el que se quiera afirmar un derecho ni al aborto ni a la eutanasia" y que "no hay derecho a actuar de esta forma ante la vida humana".

En un encuentro con los medios de comunicación, como gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), antes de la inauguración oficial del nuevo curso académico en la institución, ha respondido ante la pregunta de qué le parecen las medidas legislativas que pueden modificar la objeción de conciencia.

Ante ello, lo primero que ha hecho ha sido recordar sus palabras previas en la homilía en la UPSA, antes del acto de apertura del curso, donde ha insistido en las "dos causas mayores en la misión de la universidad", que son, según sus palabras, la de estar "al servicio de la verdad" y el ser humano.

Sobre el primer apartado, ha animado a buscar la verdad y, respecto al segundo, ha apuntado: "Hoy nos encontramos con hipótesis, y no solo hipótesis, que se refieren hondamente a la condición humana; a mi me parece que no es de recibo el que se quiera afirmar un derecho ni al aborto ni a la eutanasia, no hay derecho a actuar de esta forma contra la vida humana, en ese sentido a mí me parece que es muy importante defender lo que significa el hombre, la misma dignidad de hombres y mujeres, complementariamente y no competitivamente, todos somos iguales, pero evidentemente hay una diferencia, no para la discusión sino para la complementariedad, unos y otros nos necesitamos mutuamente".

Así ha respondido antes de continuar después con otra pregunta sobre la regularización de la objeción de conciencia, a lo que ha afirmado que aboga por "lo que se necesite para que realmente se pueda objetar en conciencia, por las causas que se debe objetar, no por cualquier cosa", unas palabras con las que ha finalizado antes de reconocer que, aunque no está "en la primera fila", "existe" el diálogo de la Iglesia con el Gobierno.

"El diálogo con el Gobierno continúa, se ejercita y se va buscando la forma de unos y otros podamos vivir al servicio de la sociedad, todos, conviviendo con la libertad que como ciudadanos necesitamos", ha apostillado.