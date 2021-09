En Béjar, jugué fútbol con el padre Comadrán.

Después de dejar de jugar en la UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA, 3 de abril de 1967, y comenzar a trabajar en CAJA SALAMANCA con destino en Béjar, me tomé el fútbol con mentalidad amateur y allí acabé jugando en el Mario Emilio, un campo cuesta arriba que no todos los equipos contrarios podían asimilar. Y fueron tiempos bonitos con excelentes relaciones personales.

Casi por casualidad, en w.cihefe.es/cuadernosdefutbol, encontré un reportaje sobre “El Padre Comadrán: el sacerdote futbolista”, de Daniel Badía. Ostras, si Comadrán jugó conmigo en el Béjar Industrial. Y nunca más supe de él. Así que me lancé a conocer noticias: “Josep María Comadrán Vila (Sabadell, 11-02-1948) ya no quiere echar más la vista atrás. Se ha desprendido de todas sus memorias futbolísticas para no tener que recordar y, quizás, arrepentirse de la decisión no tomada. En el fondo, continúa albergando la duda de si hubiese podido llegar a jugar en la élite del fútbol, como soñaba de pequeño. A punto de cumplir los 66 años, aún hoy muchos aficionados que le conocen y recuerdan sus proezas le trasladan la misma pregunta. Pero ya no hay vuelta atrás, ni margen para el arrepentimiento: Comadrán priorizó sus convicciones religiosas ante sus cualidades futbolísticas. Admirador de Kubala, era un extremo ambidextro goleador, hábil, rapidísimo y con un cambio de ritmo que los más atrevidos comparaban con el de Cruyff”.