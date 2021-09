La rehabilitación de la ludopatía se mide en “el tiempo que tú quieras dar para que la terapia funcione”

Martes, 21 de septiembre de 2021

Los expertos no ponen fechas a la salida definitiva de la adicción al juego, marcando como imprescindible la disposición y el esfuerzo de la persona

Si hay una gran incógnita que seguro se plantea cuando se toma el camino hacia la rehabilitación de la ludopatía es el tiempo que puede durar ese tratamiento que permita volver a la realidad de la vida más cotidiana lejos del juego.

el tiempo es tanto como el que tú quieras dar para que la terapia funcione. Trabajamos multitud de áreas de la persona, teniendo siempre en cuenta que llega deteriorada a nivel personal y social… todo eso requiere un aprendizaje y un tra

bajo delicado”. Es un proceso costoso, lento pero que, tal y como aseguran los expertos de la Asociación Salmantina de Jugadores de Azar Rehabilitados, “. Trabajamos multitud de áreas de la persona, teniendo siempre en cuenta que llega deteriorada a nivel personal y social… todo eso requiere un aprendizaje y un trabajo delicado”.

Una situación que puede complicarse cuando el trastorno aparece en los jóvenes ya que, tal y como afirman” en ellos no hay una personalidad bien formada o definida, por lo que los trabajos son aún más minuciosos”.

Es por esto que el tratamiento siempre esta personalizado y sujeto a la progresión personal que cada uno realice a través de las terapias, por lo que desde Asaljar aseguran que “el tiempo realmente no está cuantificado, es lo que uno quiera poner, ni más ni menos. Si no se recuperan unos hábitos de vida normalizados no sale adelante”.