Castilla y León se une a las comunidades que empiezan esta semana a distribuir en las residencias la tercera dosis de la vacuna 

Lunes, 20 de septiembre de 2021

Si no hay contratiempos, este jueves comenzará el reparto de la tercera dosis de las vacunas frente al coronavirus en las residencias de mayores de Castilla y León. La noticia la ha avanzado la directora general de general de Salud Pública, Carmen Pacheco.

Euskadi ha iniciado este lunes el proceso de administración de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 en personas usuarias de residencias de personas mayores y de personas con discapacidad, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El colectivo diana a vacunar es de 23.000 personas y, a lo largo del día de hoy, comenzará a administrarse el medicamento de Pfizer Biontech en centros residenciales de los tres territorios históricos.

Tras el visto bueno por parte de la Comisión de Salud Pública para inocular una tercera dosis de recuerdo a este colectivo de especial fragilidad ante el virus, Euskadi, a través del Departamento de Salud y Osakidetza, y en coordinación con las Diputaciones Forales de los tres territorios, ha puesto en marcha el operativo para proceder a su vacunación.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en que la inoculación de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a personas en residencias de mayores se inicie "esta semana" y ha reiterado la necesidad de contar con las "suficientes" para finalizar la inmunización de la población "en el menor tiempo posible".

Preguntado tras una visita realizada este lunes a las Illas Cíes, ha explicado que el Gobierno gallego trabaja con el objetivo de finalizar la administración de la tercera dosis a personas inmunodeprimidas o con algún órgano transpalantado, así como la inmunización de las que aún no se han vacunado "para obtener el mayor porcentaje de población" con pauta completa.

Del mismo modo, Castilla-La Mancha pondrá en marcha este martes, 21 de septiembre, las unidades móviles de vacunación contra el Covid-19 que la semana pasada anunció el presidente Emiliano García-Page, para vacunar a la población que hasta el momento no lo ha hecho o no ha podido por distintas causas.

Así lo ha dado a conocer el director general de Salud Pública, Juan Camacho, explicando que se comenzará a vacunar en el Campus Universitario de Guadalajara, concretamente en el Edificio multidepartamental de la Facultad de Ciencias de la Educación.

La tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 se va a poner entre esta semana y la que viene a todas las personas mayores que viven en residencias en Aragón, que son unas 15.500, excepto a aquellas que sean positivas en coronavirus. Además, el viernes pasado, primer día que pudo administrarse, ya la recibieron 294 mayores.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, que ha acudido a la residencia Romareda de Zaragoza, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, donde se ha comenzado a administrar esta tercera dosis.

La Consejería de Salud y Familias de Andalucía ha confirmado que no utilizará las vacunas de Pfizer y Moderna con fecha próxima de caducidad para destinarla a la tercera dosis en las residencias de mayores de Andalucía y que empezará a administrarse desde este martes, 21 de septiembre.

Así lo ha indicado en Jaén la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, que ha señalado en declaraciones a los periodistas que se está llevando a cabo "una reorganización" de todas las vacunas a punto de caducar, aunque ha insistido en que no se destinarán a las residencias de mayores.

"Se está haciendo una reorganización para esas dosis que van a caducar, pero no van a ir a las personas más vulnerables aunque tienen todas las garantías porque no han caducado, pero no se van a vacunar con esas dosis en las residencias de mayores", ha dicho Catalina García.