Probamos los AirPods (2.ª generación), ¿Valen la pena?

Lunes, 20 de septiembre de 2021

Auriculares intraurales sin cables, con diseño minimalista y una calidad de sonido verdaderamente sorprendente. Desde luego, no hay mejor carta de presentación para los Airpods, la propuesta con la que Apple quiso dar su tradicional giro de tuerca al mundo del sonido inalámbrico en el ámbito doméstico. Desde su premisa inicial, la compañía ha evolucionado su diseño y funciones, dando lugar a más de una generación de Airpods.

Hemos podido probar los Airpods de segunda generación, y lo cierto es que ofrecen algo que, como decíamos antes, solo cabría esperar de una marca como la de Cupertino. Nuestra experiencia real con este periférico de sonido ha sido bastante positiva, aunque con cada luz también hay sombras, y no se escapa de ellas. Vamos a explicártelo todo a continuación.

¿Valen la pena los AirPods de 2ª generación?

Con un peso de tan solo cuatro gramos y una altura de poco más de 4 centímetros, es indiscutible que hablamos de unos de los auriculares wireless más pequeños del mercado. Las diferencias con la primera generación pueden no ser demasiado obvias a simple vista, pero un vistazo a esta comparativa entre Airpods puede ser de lo más esclarecedora.

Nacidos como respuesta a las necesidades del público que no estaba satisfecho con la primera generación, los AirPods 2 son mejores en todos los frentes, aunque no con una gran diferencia. Puede que sean idénticos en tamaño, diseño y peso a sus predecesores. Y eso juega en su contra, porque no son unos gadgets cómodos para las orejas. Siguen fallando en el lado de la ergonomía, pero mejoran en lo demás.

Para empezar, podemos hablar de su estuche de carga. Ahora el LED de estado se encuentra en el exterior, lo que evita tener que abrirlo para ver cómo están de batería. Su sistema de color es el mismo (verde: más del 50% de batería, ámbar: menos de la mitad de batería, rojo: batería cargando, blanco: sincronizando), al igual que su diseño minimalista y ligero.

Lo bueno es que es capaz de alargar la carga de los AirPods hasta las 24 horas para reproducción de audio y hasta 18 horas para conversación. Parecen cifras nimias, pero hablamos de auriculares que, sin el estuche, ofrecen 5 y 3 horas de autonomía respectivamente. Además, el sistema de carga rápido integrado garantiza que, con tan solo un cuarto de hora, y tengas para 3 horas de escucha. Algo todavía más interesante gracias al uso del estándar Qi para la carga sin cables, ya que sirve con la mayoría de dispositivos móviles que se cargan sin cables. Si tienes un Huawei Mate 20, por ejemplo, puedes usar su función de carga compartida para dar batería a estos auriculares.

Conectividad y asistencia

Los AirPods de segunda generación usan la conectividad Bluetooth 5.0, aunque también cuentan con el chip H1, pensado para auriculares en exclusiva y que garantiza la mejor transferencia y calidad de conexión. Se sincronizan a cualquier dispositivo al momento y asegura que no haya microcortes ni distorsiones, todo eso con un mayor alcance a la hora de conectarse y con una latencia un 30% más baja que los anteriores modelos.

Cabe destacar, también, que son dispositivos que se pueden conectar con cualquier aparato smart que tenga Bluetooth, o al menos con la mayoría de ellos. Si tienes un smartphone Android, podrás usarlos sin problemas, aunque sin la detección de la oreja para reproducir o pausar el sonido. Por supuesto, esto también afecta al uso de Siri. Los gestos, en cambio, sí se detectan igualmente.

Todo ventajas en ese frente, aunque siga flaqueando en otros aspectos como la posibilidad de conectarse a más de un dispositivo al mismo tiempo. Otras marcas ofrecen esta posibilidad para quienes no quieran estar desconectando y conectando constantemente, y aquí no es posible. Aunque, al menos, el proceso de conexión y desconexión es sorprendentemente rápido y fácil.

Hemos mencionado asistencia, y es que los AirPods 2 pueden conectarse automáticamente con Siri, el asistente inteligente de Apple. Solo hay que decir en voz alta "Oye, Siri", para que se active y te pregunte qué deseas. Ya no hace falta realizar el gesto de los primeros AirPods, aunque estos siguen siendo compatibles con la doble pulsación para llevar a cabo determinadas funciones o tareas vinculadas, porque ahora son personalizables.

¿Una buena compra?

Aunque son auriculares que carecen de cancelación de sonido, sí que ofrecen un sonido limpio y con una calidad bastante buena. Desafortunadamente, siguen sin atreverse a introducir opciones de ecualización, aunque son algo que está al caer.

Con todo esto, y sin ser los más económicos, los AirPods de generación 2 tienen una genial autonomía y un sistema de carga muy sencillo, se conectan con facilidad y son fáciles de configurar y de usar. Puede que tengan pocos gestos de control y resulten un poco incómodos las primeras veces, incluso que fallen con la emparejación múltiple, pero pocos hay en el mercado que suenen igual de bien y sean tan ligeros. Si eres alguien que se mueve mucho, son buena compra.