El Perfumerías Avenida cae con el Valencia Basket y se queda sin el primer título del año (81-63)

Domingo, 19 de septiembre de 2021

El Perfumerías Avenida cayó con el Valencia Basket y se quedó sin el primer título del año (81-63). El conjunto salmantino perdió en la final de la Supercopa de España al estar marcado por las ausencias de cuatro jugadoras que se encuentran aún en Estados Unidos jugando los playoffs de la WNBA. De este modo, el décimo trofeo en esta competición tendrá que esperar después de quedarse con la miel en los labios.

Por su parte, Roberto Íñiguez salió a la pista con un quinteto compuesto por Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Leonor Rodríguez, Nogaye Lo y Emese Hof. Pero el plan no salió como se esperaba, puesto que el conjunto charro vio cómo el taronja le ganó por completo en los rebotes ofensivos de las primeras jugadas, aunque la primera en anotar fue Maite Cazorla, que jugó en casa el torneo. En el primer cuarto, 22-24 y una buena actuación visitante al irse por delante.

En el segundo acto, el Valencia Basket pisó el acelerador y se hizo muy fuerte sobre el parqué, por lo que impuso su poderío sobre un bando azulón que lo intentó sin éxito en todo momento. Además, el cuadro ‘local’ logró ponerse ya con dobles dígitos en el marcador, lo que dio lugar a que el resultado al descanso no fuese muy favorable para las salmantinas al reflejarse el 44-33.

Tras el paso por los vestuarios, poco cambió el guión visto en los 10 minutos anteriores. Un duro parcial del Valencia Basket dejó muy tocado a un Perfumerías Avenida que se sintió superado en las Islas Canarias. Mientras, el técnico Roberto Íñiguez intentó parar la sangría, aunque poco pudo hacer. Así, el duelo llegó decidido al último acto… salvo un auténtico milagro para empezar el curso de las del pabellón de Würzburg.

Finalmente, dicho hecho no se produjo ni por asomo. Las de Salamanca no pudieron acercarse en ningún momento en el tanteador y les tocó ver cómo se les escapó el primer título de la 21/22. No obstante, se trata de un club que siempre vuelve y con la llegadas de las estrellas de la WNBA como las hermanas Samuelson, Kahleah Cooper o Bella Alarie ya cantará otro gallo a lo largo de todo el año. Toca levantarse.

Fotos: CB Avenida