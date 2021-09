Jairo Morillas: “He sentido muchísimo cariño por parte de la afición”

Sábado, 18 de septiembre de 2021

Jairo Morillas, delantero del Salamanca UDS, atienede a este medio de comunicación a poco tiempo de medirse al Bergantiños en la tercera jornada de Liga.

Cómo estás: “Es un palo duro, se fue la persona más importante de mi vida y anímicamente me está costando. Estoy centrado en lo que tengo que estarlo y a disposición del míster, porque no queda otra”.

Jugando ya partidos: “El otro día en Leganés me encontré bien y me noté cómodo, que es lo importante. Con el Guijuelo era un partido diferente por el terreno de juego, no era Liga… pero todos son importantes. Tengo buenas sensaciones y a ver el domingo si puedo seguir sumando”.

Molesta perder: “A nadie nos gusta, fue una derrota en la que se nos marchó la ilusión por entrar en Copa del Rey. Lo teníamos todo controlado, pero pasan esas cosas y el Guijuelo estaba más motivado por el derbi. El míster parecía dolido y nos dijo que no le diéramos más importancia”.

Buen grupo: “Animamos a Arencibia y Reinoso por los errores, pero son cosas que suelen pasar. Esto es fútbol y lo más importante que nos vamos a llevar es el grupo, se respira buen ambiente”.

Bergantiños: “Es complicado conocer a los rivales, ya lo dice el míster. Hemos tenido pocos días por preparar el partido por el del Guijuelo. Ojalá podamos sumar los 9 puntos y tenemos ganas de seguir demostrándole a la afición que va a ser un buen año, porque hay equipo para ello”.

Competencia: “Siempre va a haber y es buena. Todos queremos jugar, luego ya depende del míster. Yo me encuentro bien y me gusta el club”.

Afición: “El otro día nos decían que el campo de Unionistas estaba mucho más lleno que el nuestro (por las restricciones duras en el Helmántico). Me dijeron que el estadio se llenaba, me gustaría verlo más adelante y que se vayan relajando las medidas. Queremos sentir el fútbol y afición hay, está claro. Falleció mi madre y he sentido muchísimo cariño por parte de la afición”.