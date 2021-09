Ni Lezama y el Bilbao Athletic pueden parar un inicio de curso insultante de Unionistas (0-1)

Viernes, 17 de septiembre de 2021

Ni Lezama y el Bilbao Athletic pudieron parar un inicio de curso insultante de Unionistas (0-1). Un solitario gol de Antonio Marín le dio el triunfo a los blanquinegros para sumar ya 10 de 12 puntos posibles en las primeras cuatro fechas del campeonato doméstico. En definitiva, el arranque de la 2021/2022 es increíble y digno de elogio con tres victorias y un empate, puesto que nadie habría firmado semejantes números en verano.

Por su parte, Dani Mori es de los que piensan que si algo funciona, mejor no tocarlo. Por ello, el técnico asturiano no realizó ninguna modifiación sobre los once protagonistas que saltaron al césped del Reina Sofia en el 3-0 sobre el Extremadura del pasado fin de semana. Mientras, Imanol de la Sota, entrenador local, mostró al público a sus grandes joyas como Artola o Serrano en el duelo inaugural de la cuarta jornada de Liga en Primera RFEF.

El partido arrancó con tímidos acercamientos de los leones por medio del citado Artola y de Prados, aunque ninguno de los dos logró inquietar a Salva de la Cruz. De hecho, solo un lío entre el portero y Ramiro Mayor puso el miedo en el cuerpo a los charros, que jugaron con su primera camiseta, pero con el pantalón y las medias rosas de la tercera equipación. Después de eso, los visitantes se sacudieron la presión y empezaron a pisar el marco rival.

Así, Carlos de la Nava intentó estrenarse este curso en Liga con un remate que se marchó alto. Después, alguna falta de entendimiento atrás y a la hora de sacar el balón jugado por parte de los vascos provocó que Unionistas tuviera sus ocasiones, aunque la cosa quedó ahí. De este modo, el marcador al descanso fue de resultados gafas y con la sensación de haber visto una primera parte sin historia y un tanto aburrida.

Con el paso por los vestuarios, el Bilbao Athletic salió mucho mejor al terreno de juego y se hizo amo y señor del encuentro, llevando el peso del mismo y generando las ocasiones más claras. Serrano, en boca de gol, envió a las nubes su disparo, a pesar de que el colegiado decretó un fuera de juego que no pareció serlo realmente. Además, en medio del carrusel de cambios, Salva de la Cruz dio el susto al pedirse las asistencias médicas… pero logró seguir en pie.

Lo pasaba mal Unionistas por aquel entonces y una acción defensiva de lástima terminó con Antonio Marín llegando desde segunda línea para enviar al fondo de la red un esférico suelto tras un pase del revulsivo Pitu Doncel. 0-1 y golpe de autoridad de un equipo que se lo sigue creyendo jornada tras jornada. Y sin olvidar que Jesús de Miguel, que entró por Pablo Espina, casi firmó el segundo en la jugada siguiente. Tremendo.

De este modo, los minutos siguieron pasando y los de Salamanca resistieron los golpes de un adversario que quiso el punto por medio de Youssouf Diarra con un zapatazo lejano que cerca estuvo de ser el 1-1. Sin embargo, Unionistas demostró dureza y sigue sin saber lo que es caer en Primera RFEF. Estos tíos van muy en serio y ahora mismo no se ve fin a la buena racha. ¡Vaya estreno en los viernes!

FICHA TÉCNICA

Bilbao Athletic: Agirrezabala, Kortazar (San Bartolomé, min. 75), Sillero, Prados (Cabo, min. 75), Urtain, Diarra, Nico Serrano (Oier, min. 75), Álvaro Núñez, Naveira, Artola (Goti, min. 63) y Lorente (Jaso, min. 82).

Unionistas: Salva; Marín, Ramiro, Román, Salinas; Íñigo (Borja, min. 72), Nespral (Lama, min. 75), Acosta, Rayco (Manu Sánchez, min. 75); De la Nava (Pitu, min. 58) y Espina (De Miguel, min. 58).

GOL: 0-1, min. 66: Marín.

ÁRBITRO: David Recio Moreno (colegio navarro). Amonestó con cartulina amarilla a Kortazar; Espina y Rayco.

ESTADIO: Lezama. Con público.

Fotos: Athletic Club