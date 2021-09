Tal como ayer…

Benito Pérez Galdós

Verdad es que pocas veces he visto mayor y más brillante ejemplo de la elocuencia humana

Los pasillos se quedaban vacios. Todo el mundo acudía a su sitio para ver de qué provenía tal locura.

No he visto nunca gentío más atento, ni mayor grado de interés, totalmente dirigido a un punto

Fascinado y sorprendido estaba el público. Un joven con su palabra arrebatadora, don semidivino en que concurrían las elegancia de los conceptos, la audacia de las imagines y el encanto físico de la voz robusta y flexible, habia cautivado en la heterogenia masa de personas diversas, y en una misma exclamación de gozo se confundían el necio y el sabio, la mujer y el hombre, los frívolos y los graves.

Por mi parte debo declarar que la admiración que me causaba y el regocijo de presenciar triunfo tan grande delque habia sido mi discípulo, me ponía un nudo en la garganta: sí; y recibió de la naturaleza el extraordinario ingenio, yo había dado a sus dones nativos la vestidura de arte, sin la cual habrían parecido desaliñados y toscos; yo le había enseñado lo que fueron y como se formaron los grandes modelos, y de mi procedían muchos de los medios técnicos y elementales de que se valía para obtener tan asombroso efecto. Así cuando al terminar un párrafo estallaba en el público una atronada de aplausos

¿Y de que hablaba? No lo sé. Hablaba de todo y de nada. No concretaba, y sus elocuentes digresiones eran una escapatoria del espíritu y un paseo por las regiones. Yo le veía sujetando con firme rienda el brioso caballo alado que en las alturas se encabritaba, insensible al freno y al látigo

Pero que importaba lo que yo decía sobre la disección de la nada

¿Qué importaba esto si el principal objeto del orador era conmover y esto lo conseguía plenamente?

¡Que admirable estructura de frases, que rara variedad de tonos y cadencias, que secreto inimitable para los más sorprendentes efectos, que accionar tan sobrio, que dicción enérgica y dulce, sin descomponerse nunca, sin incurrir en declamaciones, sin salmodiar la frase!

Pero ¿de que hablaba? De lo mismo que él habia dicho, del Cristianismo, de la redención y enaltecimiento de la mujer, de la libertad y un poco de ideales grandes del siglo XIX. Salieron a relucir Isabel la Católica, la venta de sus alhajas; Colon redondeando la civilización, Stephenson, con la locomotora, ha emparentado las partes del mundo… Allí oigo algo sobre las catacumbas, de Lincoln, el Cristo del negro; de las hermanas de la Caridad, del cielo, de Andalucía, de Newton, de las pirámides y los Caprichos de Goya, todo entrelazado y tejido que el oyente le seguía con sorpresa, pasmado, hechizado, a veces con fatiga de tanta luz, de tan variados tonos……………………………………………..(Benito Pérez Galdós, el amigo Manso)



Un poco cansado de la elocuencia del ponente me distraje, de pronto vi entre las cortinas un anciano de luengas barbas blancas

— ¡Chiiis Chiiis!

Le miré, con la mano indicó que me acercara. Con voz silabeante

Bien puede ser usted “el amigo Manso”, el gran filosofo, el mejor compañero, el preguntador que de tanto hacerlo se queda sin respuestas. Querido amigo, ¿no le huele a podrido y manipulación? No sabe usted que las Leyes se escriben para no cumplirlas, y permitir cruzar líneas del rojo mas rojo. El nerviosismo le ataca, no sabe que dice, se aturulla. Pero lo importante es atornillarse, salvar los muebles. Estos viven en permanente conflicto… Su parloteo es una farsa y estúpida representación, ¡hágame caso! el estado se tambalea y necesita de los puntales que le mantienen, el Ejecutivo hace aguas… mi experiencia no va engañarle, lo que oyó es la más pura de las engañifas al ciudadano.

¡Venga, venga amigo! queda mucho día. Ya remato y lo voy hacer con la misma precisión que el torero Lagartijo.

ERC ya tiene lo que quiere, Negociación bilateral y reconocimiento de un conflicto que ellos mismos han creado, ahora tienen a un presidente rehén. Como todo lo que haga ERC va a ser criticado por el poder catalán, tendrá que tensar la cuerda y llevar a Sánchez hacia el abismo. Cuando veamos que ERC ya comienza a hablar de las promesas de Sánchez para con el referéndum, Cataluña entrará en la última fase. La laminación del PSC y de todo posible opositor, y la declaración unilateral.

Don Pedro se ha ido plegando a todo cuanto el nacionalismo le ha exigido, incluido los indultos. Sánchez ha roto todas las líneas rojas, serán los nacionalistas los que le lleven al abismo. Lo del Prat es un claro aviso de la contundencia con la que ERC va a tratar a Presidente. ERC va a hacer con el PSC lo que CiU con el PP, para tener todo el campo libre.

Eché la mano a la boca y sin decir palabra pensé

Pérez Galdós sigue vivo, los años no han pasado y nada hemos aprendido. La historia se repite (Isaura Díaz de Figueiredo)