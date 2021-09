“Würzburg contigo suena mejor”, la campaña de abonados del Perfumerías Avenida para la 21-22

Domingo, 12 de septiembre de 2021

El Perfumerías Avenida inicia su periodo de “preinscripciones” para renovar sus abonos de cara a la temporada 2021-2022. Después de sopesar todas las (escasas) opciones y esperar hasta este momento para ver si las restricciones, “flexibilizadas para el resto de actividades menos para el deporte incomprensiblemente”, dicen desde la entidad, mejoraban sus posibilidades, el club comienza desde este domingo un periodo de preinscripción para todos aquellos socios de la campaña 19-20 puedan renovar esta temporada.

De esta forma, la entidad comenzará lanzando abonos hasta completar el 40% de aforo permitido del pabellón de Würzburg, e irá aumentando esas opciones en la medida que las autoridades lo permitan paulatinamente. Para poder optar a renovar abono, tanto en esta primera fase como en las sucesivas, es necesario inscribirse online en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWx8-xEqmAmmrOa_J-iVjvlTdbGqNgqa676XqmKhwwYXq3xw/viewform?usp=sf_link

En el mismo enlace se solicitarán datos necesarios, incluido el número de socio de la campaña 19-20 (no de la anterior), si se desean renovar varios abonos familiares o de amigos y la zona en la que se desea.. En ningún caso se garantiza, dadas las restricciones, los mismos asientos que en la pasada campaña, ni en la 19-20, aunque se intentará salvaguardar la mayor cercanía posible. Esas plazas de la 19-20 permanecen reservadas hasta el momento en que la capacidad vuelva a ser la normal. Para esta temporada se garantizará espacio entre asiento y asiento, independientemente de ser unidades familiares o no, aunque, en caso de solicitar varios abonos a la vez, se preservará la opción de que los asientos sean lo más cercanos (respetando esa distancia). Todos aquellos interesados en renovar, deberán rellenar el documento hasta el próximo jueves 16 de septiembre a medianoche. Posteriormente no se asegurará la opción de acceder a una de las plazas existentes. En caso de recibir hasta ese momento más solicitudes de las disponibles, se realizará un sorteo puro (sin dejar grupos separados) y quienes queden fuera tendrán preferencia en las ampliaciones posteriores.

PRECIOS

Los abonos de la campaña 21-22 vuelven a incluir la competición nacional de LF Endesa y Euroliga, ambas con playoffs si los hubiera. En total, y como mínimo, 22 partidos, que pueden llegar incluso a los 30 por los precios especificados:

ZONA

PRECIO ADULTO PRECIO INFANTIL* PRECIO FAMILIA ** FONDO ALTO 75€ 55€ 65€AD/45€INF FONDO BAJO 90€ 70€ 80€AD/60€INF TRIBUNA ALTA 105€ 85€ 95€AD/75€INF TRIBUNA BAJA 140€ 105€ 130€AD/95€INF

* INFANTILES NACIDOS DESDE 2007 A 2017 (MENORES DE 4 AÑOS SIN OCUPAR ASIENTO, GRATIS).

** FAMILIA: Precios por persona aplicables a un mínimo de cuatro miembros de una familia acreditados como tal con parentesco de primer grado y que se abonen conjuntamente.

Una vez recibidas todas las solicitudes en el formulario hasta el jueves y procedido al sorteo, si fuera necesario, se enviará un mail a todas las personas que tendrán su abono en esta campaña con las instrucciones para el pago y la retirada del abono antes del primer partido en Würzburg, el 25 de este mes ante el Tenerife.