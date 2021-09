Mori: “Nos estamos haciendo al campo y queremos que se queden los máximos puntos posibles en casa, que es la clave de la salvación”

Viernes, 10 de septiembre de 2021

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ofreció la habitual rueda de prensa antes de disputar un partido de Liga, que en este caso será frente al Extremadura el domingo en casa.

Cuatro de seis puntos: “Vamos a por más y estamos muy contento con los dos partidos que hemos realizado, especialmente con el resultado de Ferrol y las sensaciones contra la Cultural. Ahora viene un grandísimo rival y le interaremos derrotar. Queremos los tres puntos”.

Dos partidos seguidos en casa: “Nos estamos haciendo al campo y queremos que se queden los máximos puntos posibles en casa, que es la clave de la salvación. Somos conscientes de que cualquier rival te puede ganar en esta categoría”.

Estrategia: “El Extremadura domina muchos registros y la totalidad de la plantilla es de Segunda A o Segunda B. Es uno de los puntos a tener en cuenta. Tiene grandes jugadores y nosotros estamos centrados en nuestro trabajo. Es un rival muy fuerte y con futbolistas determinantes”.

Rival sin vencer: “En las primeras jornadas siempre cuesta ganar y cada victoria hay que saborearla mucho. No es fácil ganar y son muy competitivos”.

Bajas: “Cortina no llega al partido y tiene unas molestias musculares; no sabemos el alcance y no es de la rodilla, solo una acción fortuita en el abdcutor. Manu Sánchez, por precaución, salió de la sesión por un leve esguince y esperamos que pueda estar. De Miguel tuvo un golpe y ya completó sesiones, aunque a un nivel más bajo”.

De la Nava: “Estamos contentos con él y Espina. Son jugadores muy incómodos y tenemos que ir trabajando en nuestro plan”.

Menos habituales: “Bloch estuvo bien y estamos contentos con él; Pereiro se está asentando y viene del perfil de un equipo filial; Manu contó con la mala fortuna de pisar a un jugador del Monterrey, tiene corpulencia y va a trabajar en la zona central también; Abdul me gustó, es corpulento, sereno y a veces en los entrenamientos le dices ‘bien, bien’ y luego se equivoca por la juventud; Cortina casi no pudimos verle y De Miguel es un jugador muy importante y nos aporta muchísimo, es un chaval encantador; Lama dio un paso al frente de manera muy importante, es una maravilla y tiene mucha predisposición al trabajo, le esperan buenas cosas y Óscar Cruz va creciendo y si algún día tiene una oportunidad, genial”.

Reforzar el medio: “He hablado con Toni por ello desde esta semana, a la anterior, la anterior, la anterior y la anterior… Lo demando, pero hasta ahora no se ha podido. Él me dice que no es viable traer a otro futbolista por motivos económicos”.