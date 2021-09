Calderón: “Estoy deseoso de que llegue el partido porque sé lo que es el Helmántico”

Viernes, 3 de septiembre de 2021

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación para dar la habitual rueda de prensa previa al partido, mientras que Adri Carrasco y Bouba Barry fueron presentados en la sala de prensa del Estadio Helmántico en el mediodía de este viernes.

Empieza lo bueno: “Ya estamos en la hora de la verdad y los partidos sirven para conseguir puntos”.

Móstoles: “Es un equipo que juega bien al fútbol y tiene gente por dentro, ahora ha firmado a Mantovani y creo que no ha perdido en pretemporada. Las claves están en ser nosotros e intentar que no estén cómodos. Hay que tener el balón”.

Preparador físico suyo: “Creemos que llegamos bien y hemos hecho una buena pretemporada, hemos tenido pocos contratiempos”.

Bajas: “Solo la de Keita y veremos la de Morillas (falleció su madre) si llega mañana”.

Entradas: “Le pido al club que venga gente al estadio y si son más, mejor”.

Carrasco y Bouba: “La pretemporada es para conocernos y hemos tenido dos opciones al final con muy buenas condiciones económicas. Yo no quiero ser bonito, quiero ser bueno y se lo he dicho a los futbolistas. Tenemos una plantilla, dentro de un presupuesto ajustado, interesante, equilibrada y con muchas ganas. Ellos van a estar, aunque están faltos de ritmo. Jairo Morillas va a ser difícil que esté durante el fin de semana y veremos cómo va, aún no ha llegado”.

Helmántico: “Tenemos experiencia suficiente y le digo a los futbolistas que confíen en su trabajo. Para ganar tengo que correr mucho y sí que es cierto que contra el Guijuelo había cierta precipitación. Espero que todos se comporten bien”.

Sistema: “Hemos tenido problemas para conocer al rival por la falta de información al estar en otra categoría y debemos saber usarlos sea el que sea”.

Once: “Sé el once y no te lo voy a decir (ríe). Podemos jugar con diferentes variantes. El nivel va a estar muy parejo y no va a haber titulares ni suplentes”.

Que no se escapen puntos de casa: “El Helmántico tiene que ser una fortaleza e imponer nuestro estilo con el apoyo de los aficionados. Iremos a más con los buenos resultados”.

Ambición: “Nosotros sabemos dónde estamos, pero el camino hay que andarlo y vamos a salir a ganar cada partido. Si quedamos primeros, primeros; si quedamos terceros, terceros”.

Sensaciones: “Estoy deseoso de que llegue el partido porque sé lo que es el Helmántico. No es lo mismo el último partido de agosto que uno de Liga. Ya lo viví hace unos años y disfruté mucho del ambiente por la comunión entre el equipo y la afición”.

Césped: “Ha tenido problemillas, pero no está mal dentro de lo que cabe. El invierno es duro y esperemos que aguante”.

Ficha sub-23 de Willy: “Hemos valorado la plantilla y en esa posición vimos que Willy tiene mucha competencia. Si jugamos con 4-3-3 son dos por puesto e iba a tener poca incidencia. Hablamos con él y lo vio positivo, por lo que aceptó. No pensábamos ocupar esa ficha y se nos pusieron a tiro”.

Adri Carrasco

“Gracias a todos. Estoy muy contento, es un equipo joven y con experiencia. Estamos trabajando para llegar al ritmo de los compañeros. Ya juegué contra el Salamanca el año pasado y cuando me lo ofrecieron no dudé en venir. Me gusta estar por la izquierda, en la mediapunta, por dentro… Ha sido un verano complicado para mí y es cierto que quería llegar antes, el Rayo y el Salamanca estuvieron hablando, pero yo lo hice con el entrenador y el director deportivo. Calderón me ha pedido tranquilidad, trabajo y que juegue como sé. Me veo bien, llevo entrenando desde julio con el Rayo, aunque me falta un poco de ritmo y poco a poco lo iré cogiendo”.

Bouba Carry

“Tengo que darle las gracias a todo el mundo y al Cádiz por haberme dejado venir aquí. Estuve un mes lesionado y era más complicado firmar. Voy a aportar lo que puedo hacer. Estoy un poco tocado del isquio y tengo que ver cómo puedo jugar.. Yo soy futbolista de banda, me gusta más ser extremo izquierdo. El primer día tenía mucha ilusión y los compañeros me lo han puesto fácil y son todos buena gente”.

Por otro lado, la jefa de prensa del Salamanca UDS informó a los medios de comunicación antes de empezar el acto que los dos venían al club en calidad de cedidos.