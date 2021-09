Javi Benítez: “Calderón quiere que el Helmántico sea un fortín y que de Salamanca no se vaya ningún punto”

Viernes, 3 de septiembre de 2021

Javi Benítez, portero del Salamanca UDS, atiende a este medio de comunicación en los días previos a empezar su segunda temporada en el club. Así, el asturiano habla sobre sus impresiones antes del inicio de Liga, de sus compañeros, de su rivalidad con José Salcedo y mucho más en una entrevista.

Sensaciones antes de empezar la Liga: “Son buenas. Me encuentro bien y cada día voy mejorando. Veo que hay mucha chispa en el grupo y este equipo va a dar mucho de qué hablar”.

Opinión de la plantilla: “Veo juventud, pero a la vez la veteranía de decir ‘vamos a comernos a quién sea’. Este año hay mucho joven y parecen mucho más mayores de lo que son a nivel deportivo”.

Cambios en el club en este verano: “Considero que se juega diferente en cada continente y cuando quieres hacerlo con la mitad de uno y de otro, al final siempre hay cosas que no consigues pulir. Al tirar más por lo nacional ahora noto que es más fácil plantear los partidos”.

Relación con José Salcedo: “Es cordial. Es con el que más tiempo comparto en los entrenamientos y al principio siempre hay sequedad, pero luego sí que todo fluye muy bien. No me gusta llamarlo competencia al estar en el mismo equipo, porque yo quiero que el Salamanca crezca. Me llevo bien con él y una cosa que me gusta de José es que al ser tan buen portero y profesional, a mí me hace exigirme el doble y ponerme las pilas más aún que el año pasado”.

Dos seniors en la portería: “Sorprenderte, te sorprende. Te plantean un estilo de plantilla durante las negociaciones y te dicen que sería un sub-23… pero el club quiere ser lo mejor en todas las posiciones. Sí que es verdad que hay jugadores que pueden afrontarlo de una forma más negativa de decir ‘no voy a tener el sitio asegurado’ y yo lo veo de una manera positiva de no relajarme y mejorar”.

Partido controla el Móstoles y titular el domingo: “Lo que hemos hablado es que es un equipo que le gusta tener la pelota y que se puede sentir cómodo en un campo grande. Nosotros estamos planteando un juego que no le sea fácil. El míster quiere que el Helmántico sea un fortín y que de Salamanca no se vaya ningún punto. ¿Titular? El que manda es el entrenador, yo puedo tener mi seguridad de serlo, aunque ojalá lo sea... ya se verá el domingo”.

Hacerse fuerte en casa: “A raíz de la pretemporada creo que no hay que relajarse en los últimos minutos por la tensión acumulada. Lo que se quiere pulir son los pequeños detalles para no cometer errores que sean nuestros”.

Estado del césped: “No nos hemos parado a pensar en ello. Siempre que hemos entrenado o en los partidos del año pasado estaba más o menos bien. Yo con el agua estoy muy tranquilo, salí a calentar el día de la lluvia como si tal cosa”.