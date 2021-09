El “paso más” de Nogaye por fin en Avenida

Miércoles, 1 de septiembre de 2021

Los caminos de Nogaye Lo y Perfumerías Avenida se han encontrado finalmente, después de “muchos, muchos años” de seguimiento, como reconocía el presidente del club, Jorge Recio. Ha llegado para la internacional española el momento de dar ese paso hacia Salamanca, de forma más lenta pero segura en este comienzo de pretemporada, y hoy ha sido presentada oficialmente ante los medios.

Cumple la mallorquina con los cánones del nuevo Avenida, “conocéis a Nogaye de sobra. Hace muchos, muchos años que venimos hablando en este club de ella, es una jugadora de proyección nacional y aquí está siguiendo esa línea de proyecto marcada”, explicaba el presidente azulón. Como dicen los anglosajones, es un ´win-win´ para ambas partes, “es positivo para nosotros y para ella, para ver el baloncesto desde una perspectiva diferente, doblando competiciones jugando la Euroliga, comentaba Jorge que, por supuesto, le daba la bienvenida a Noga, ” “encantados de que estés con nosotros y que seas feliz y disfrutes en esta familia”.

El agradecimiento, lo primero que salió de la boca de Nogaye: “estoy muy contenta de estar aquí, gracias a Roberto y al club por apostar por mí”, para continuar con la declaración de intenciones: “tengo muchas ganas de empezar la temporada, aunque sé que voy un pasito por detrás que mis compañeras, pero estoy trabajando en ello, ayudando en entrenamientos y espero que pronto, poco a poco, también en partidos”.

Precisamente, con respecto a su lesión, Lo resaltaba que “me estoy sintiendo mejor cada vez en la pista y la rodilla responde mejor”. Una lesión que apartó a Lo de la Selección en la recta final antes de las competiciones, “fue un palo duro no poder ir a Juegos y Eurobasket, pero las cosas pasan por algo y si no pude estar con la Selección, ahora estoy aquí y creo que va a ser un gran año”, reconocía. Ahora, tras tres semanas en Salamanca, “se nota que esto es Avenida, es un paso más en mi carrera y tengo muchas ganas de estar aquí”, comentaba, aunque su adaptación no parece complicada, “ya conocía a las de la selección y a las que no conocía, estamos congeniando muy bien y eso es muy importante para el equipo”, sentenciaba.

Con cuatro compañeras de posición, Nogaye sabe que cada una será importante: “cada jugadora tenemos un rol y así está diseñado el equipo para que estemos cómodas, cada una encontraremos nuestro hueco en una temporada larga”, concluía.

“Me voy a extender más de lo normal porque me apetecía”, avisaba Roberto Íñiguez al comenzar su intervención. Para el entrenador azulón, “la llegada de Noga representa lo que queremos ser. Primero porque el club lleva tiempo detrás para tener un buen bloque nacional que fuera el corazón del equipo, pero también porque refleja lo que somos a nivel personal por cómo es ella: humildad y ambición y profesionalmente por ser una jugadora joven, con hambre y ganas de trabajar”.

En ese punto, Roberto quiso explicar la situación de esa lesión y cómo ha respondido Avenida: “Nogaye tiene una lesión antigua pero la ha solventado con esfuerzo y ha rendido, superando momentos de dolor con sacrificio. El año pasado, con el parón del COVID y la carga de partidos le afectó más e hizo un gran esfuerzo, pero no fue lo mejor para su rodilla. En la Selección hizo otro sobre esfuerzo que tenía que aprovechar. Ahora necesita un proceso, sabiendo que no curará al 100% pero sí tenemos que ayudarla a encontrarse bien para rendir para el equipo y dar lo mejor de ella. Si fuésemos más rápido, la estaríamos perjudicando”, comentaba.

El preparador añadía que “para el club lo más sencillo habría sido cortarla, su fuéramos otro club habríamos tomado otra opción, pero no somos así, porque queremos que sientan que el club las mejora, las ayuda y es un club diferente. Ese es el mejor marketing para este club, lo que hablen las jugadoras. Ayudamos a la jugadora a darle los mayores medios dentro de nuestras posibilidades y eso da una sensación de pertenencia para estar comprometida”, finalizaba