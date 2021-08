Se le acabaron las pruebas al Salamanca UDS, ahora ya toca empezar a ganar

Lunes, 30 de agosto de 2021

Se le acabaron las pruebas al Salamanca UDS… y ahora ya toca ganar. El conjunto dirigido por Antonio Calderón debutará este fin de semana en Liga frente al Móstoles tras la pretemporada, en la que los resultados son anecdóticos y lo importante es ir cogiendo forma física y que los jugadores y el cuerpo técnico se vayan conociendo entre sí. ¿Se habrá hecho? El domingo sobre las 21:00 horas podremos empezar a hacernos una idea de si sí o de si no.

No entraré a valorar seriamente una serie de amistosos que poco tienen que ver con el fuego real, pero en la primera jornada ya hay que salir a morder en el Estadio Helmántico. Me parece perfecto que desde el club se venda que es un año para buscar la estabilidad, pagar al día por parte de Lovato y demás, aunque no nos podemos olvidar de lo importante: ganar. Ya no se pide un ascenso desde verano como otras veces, pero no vale con acabar el 11º en Liga. Ni por asomo.

La temporada del Salamanca UDS debe pasar por volver a encontrar la unión con su afición después de la dolorosa salida de Lolo Escobar, hacerse fuerte de una vez por todas en casa y empezar el año con cierta tranquilidad para que el ambiente no se ponga feo a las primeras de cambio. Para ello, Calderón tiene que saber manejar sus armas. No se le pide que haga un fútbol espectacular, aunque sí que tiene la obligación de que su bloque sea eficaz.

En definitiva, con el equipo blanquinegro nunca se sabe lo que va a pasar. Sabemos que van a pasar cosas, aunque ninguno sabemos si serán buenas o malas. En el verano, los de arriba cumplieron con fichajes nacionales y un buen técnico. Toca empezar a demostrar en el campo.