Programación de las Fiestas y Ferias de Béjar 2021

PROGRAMA DE FIESTAS Y FERIAS 2021 VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA ESPECTÁCULO LUGAR PRECIO De 11:00 a 14:00 h Pequemovida Parque de la Antigua Gratuito 11:00 h FAB: Intervención Urbana Calle Mayor Gratuito 18:00 h FAB: Urban Off Parque de La Antigua Gratuito 19:30 h FAB: Urban Off Plaza de España Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 21:00 h FAB: Urban Off Plaza Mayor Gratuito 21:00 h TRASH!!! De Yllana Teatro Cervantes De 4 € a 10 € 23:00 h FAB ON: Presentación y entrega de premios FAB 2021 C.M.C. San Francisco Entrada con Invitación

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA ESPECTÁCULO LUGAR PRECIO De 11:00 a 14:00 h Pequemovida Plaza Mayor Gratuito 18:00 h FAB: Urban Off Los Praos Gratuito 19:30 h FAB: Urban Off Plaza de España Gratuito 20:00 h FAB: Intervención Urbana CMC San Francisco Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 21:00 h FAB: Urban Off Plaza Mayor Gratuito 21:00 h Sé infiel y no mires con quién Con Josema Yuste y Teté Delgado Teatro Cervantes De 8 € a 15 € 21:00 h FUSIÓN FESTIVAL Recycled J Daniela Garsal Cocco Lexa Plaza de Toros Abono 10 € Entrada 8 € 23:00 h Inauguración FAB La Infame CIA Teatre CICLIC Parque de La Corredera Gratuito

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA ESPECTÁCULO LUGAR PRECIO De 11:00 a 14:00 h Pequemovida Parque de La Corredera Gratuito 11:00 h FAB: Intervención Urbana Plaza de España Gratuito 18:00 h Zapatos en el Aire Xa Teatre Parque de la Aliseda Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h

Música Terrazas Gratuito 21:00 h Revista de Variettes Teatro Cervantes De 3 € a 5 € 21:00 h FUSIÓN FESTIVAL JDose Israel B Dollar Selmouni Plaza de Toros Abono 10 € Entrada 8 € 22:00 h Urban Off Plaza de España Gratuito







LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA ESPECTÁCULO LUGAR PRECIO De 11:00 a 14:00 h Pequemovida Parque de la Aliseda Gratuito 11:00 h FAB: Intervención Urbana Calle Mayor Gratuito 17:00 h Magic Disney Teatro Cervantes De 3 € a 5 € 20:00 h Magic Disney Teatro Cervantes De 3 € a 5 € 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 22:00 h Urban Off Los Praos Gratuito 22:00 h Urban Off Parque de La Antigua Gratuito 22:00 h Carnaval Barroco La Bulé Palacio Ducal 5 €

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA ESPECTÁCULO LUGAR PRECIO 11:00 h FAB: Intervención Urbana Plaza Mayor Gratuito 13:00 h El Principito Freak Show AnimARTS Producciones Parque de la Aliseda Gratuito 17:00 h Urban Off Plaza de España Gratuito 19:30 h ISLA D’click Parque de la Aliseda Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 20:00 h Música Terrazas Gratuito 21:00 h Urban Off Parque de la Antigua Gratuito 22:00 h David Otero En concierto Teatro Cervantes De 6 € a 12 € 22:00 h Agallas Kamaru Animación y teatro Palacio Ducal 4 €

MIÉRCOLES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA ESPECTÁCULO LUGAR PRECIO 13:00 h Urban Off Plaza de España Gratuito 18:00 h Espectáculo Taurino Plaza de Toros Ver cartel específico 20:00 h FAB: Intervención Urbana Plaza Teatro Cervantes Gratuito 22:00 h TRAVELLER’S World Tour AnimARTS Producciones Espectáculo Piromusical y Castillo de Fuegos Plaza Mayor Gratuito