¡Las vacaciones de nuestra vida! 

Viernes, 27 de agosto de 2021

No sé cómo, pero ¡lo hemos logrado! Por fin cabe todo en el coche y emprendemos camino con ilusión. ¡Seguro que éstas son las mejores vacaciones de nuestra vida!

Lo primero, nada más llegar, es deshacer equipajes y ordenarlo todo, haciendo un sitio para cada cosa. Dejo el neceser para el final, porque tengo que buscar un lugar en el baño… Como estoy resuelta a cuidarme este verano, me asesoraron en la perfumería, y con todo el arsenal de productos que traigo para el tratamiento facial, corporal, de uñas y cabello, ¡no sé dónde va a caber!

Me lleva un tiempo pero, al final, lo he conseguido y ya está todo clasificado por orden alfabético para poder echar mano de cada tarro según los momentos del día y las partes del cuerpo a las que va destinado. Por suerte, he puesto una pegatina con un dibujo de sol o de luna, y eso me facilita la tarea. Los que no especifican nada, no tienen ese simbolito y los he guardado como “otros”. En cuanto puedo, leo el manual de instrucciones de uso que me proporcionaron cuando compré todas las cremas y, a la tercera, parece que me van quedando claras las propiedades de cada una de ellas. Lo que ahora no sé muy bien es si la exfoliante hay que aplicarla antes o después de la reparadora o si va primero la limpiadora y después el concentrado intensivo anticelulítico… Menos mal que, por lo menos, tengo claro para qué sirven el cepillo dental, la esponja de baño, el peine, el desodorante, y cómo usarlos, que lo llevo haciendo toda la vida, (eso me tranquiliza bastante, y me quita mucho estrés…). Por cierto… Me estoy dando cuenta de que tampoco sé a qué hora ponerme la evitadora del estrés oxidativo… Pero bueno… Seguro que es como las infusiones, ¡después de las comidas! ¿Y la reafirmanteeeee…? ¡debe ser por si tengo dudas!

En fin… Los días se van sucediendo con las distintas actividades vacacionales previstas y, para cada momento del día, voy cogiendo el ritmo del ungüento que me toca. Me está costando un poco, la verdad, y he tenido que comprar otra bolsa de discos aplicadores de algodón, pues aunque contienen cien unidades, con tantos productos que hay que ponerse, se gastan con rapidez. No importa, porque cuando me miro en el espejo lo cierto es que se aprecia diferencia y, efectivamente, el cutis va teniendo más brillo, noto el pelo más sedoso, las uñas más nutridas con el aceite de almendras y, como dice la propaganda, el bienestar va penetrando en todos los poros de mi cuerpo…



Lo peor es cuando hacemos una excursión que dura todo el día, porque tengo que ir cargada con todas las que no son de mañana ni de noche, que digo yo que deben ser de mediodía o de tarde, así que me he comprado una mochila para poder usarlas a la hora que me toque, con sus correspondientes discos de aplicación.

Llevo una semana con mi plan rápido de belleza y parece que le cojo el tranquillo a todos estos rituales. Para ser sincera, aunque ahora tardo menos que al principio, nada de ésto se hace en un pis-pas, incluso a veces tengo a toda mi familia a la puerta del cuarto de baño esperando a que termine con todo el proceso, porque ¡como además hay que dar masajes para que penetren hasta en las capas más profundas de la epidermis!…

Anoche, al extenderme la exfoliante, parecía que me arañaba un poco. Debe formar parte del sistema de limpieza intensiva.

Esta mañana, de vez en cuando, me he mirado en el espejo. Yo que iba con la ilusión de que mi piel este verano estuviera tersa, nutrida, vitaminada, como acariciada por el sol… Resulta que me han salido unas ronchas rojas en la cara que me arden. Estoy deseando volver para preguntar, en mi farmacia de siempre, si tienen algo que me alivie.

Ya, preparando el regreso, estamos otra vez con el problema de espacio en el coche. Además, como hemos comprado unos recuerdos, vamos hasta las cejas que, por cierto, las llevo sin depilar porque se me han pasado los días sin enterarme. ¡Cada vez duran menos las vacaciones! Tampoco he tenido tiempo de utilizar el set de manicura francesa. ¡Al final lo que más he usado ha sido la pulsera antimosquitos!