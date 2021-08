Candelas, sobre Unionistas antes del debut en Liga: “Es un rival del que no te puedes fiar y plantará cara”

Martes, 24 de agosto de 2021

El ex del Salamanca UDS milita actualmente en el Racing de Ferrol y se medirá a los charros en A Malata el próximo fin de semana

Alfonso Candelas, exjugador del Salamanca UDS y actualmente en las filas del Racing de Ferrol, atiende a este medio de comunicación en los días previos a debutar en Primera RFEF y medirse a Unionistas en A Malata. Además, el lateral zurdo habla sobre la pretemporada, la nueva categoría, su rival del próximo sábado y su exequipo.

Debut en Liga: “Las sensaciones son buenas porque es una categoría que va a ser muy bonita con grandes equipos y partidos. Lo que se espera es una temporada reñida, va a haber pelea por arriba y por abajo”.

Cómo fue la pretemporada: “Ha sido todo normal dentro de las restricciones del coronavirus, pero hemos podido trabajar bien y sin problemas de contagios. Estamos preparando el próximo partido porque ya empieza lo bonito”.

Elegir el Racing de Ferrol: “Por la categoría, el club… me han hablado muy bien del Racing de Ferrol. Después del año que pasé en Salamanca luchando por no descender, en el momento que se te presenta una oportunidad así, y con el proyecto que tenemos, no la podía dejar escapar. Tengo mucha ilusión y ojalá vaya bien”.

Primera jornada contra Unionistas: “No hemos visto nada por ahora, aunque lo iremos haciendo durante la semana. Sé lo que es el club y que con jugadores que no son tan conocidos como otros puede acabar haciendo buena temporada. Es un rival del que no te puedes fiar y plantará cara, igual que el resto. Vamos a intentar sumar los primeros tres puntos en casa”.

Objetivo y visión a nivel personal y colectivo: “Las pretemporadas están para ir cogiendo ritmo. Ha habido partidos muy buenos, otros no tanto… pero llegamos con buenas sensaciones y con el equipo bastante fresco. Estamos deseando empezar y tenemos ansias de conocer la nueva categoría y estar con nuestra gente”.

Pensamiento sobre el Salamanca UDS: “Sí que lo sigo. Se ha reforzado bien con jugadores contrastados en la categoría como Jairo Morillas, Diego Benito, José Salcedo y gente nacional. Pienso que va a ser un gran año y ojalá que pueda ser el del resurgir y que el Salamanca vaya hacia arriba, que es el lugar en el que merece estar”.