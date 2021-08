Lunes, 23 de agosto de 2021

Incertidumbre total con Kike López. Su futuro sigue en el aire en la recta final del mercado y los rumores sobre su fichaje por el Salamanca UDS -e incluso Unionistas- se llevan repitiendo a lo largo de todo el verano, aunque aún no hay nada claro después de que hace escasos meses lograse un nuevo hito en su carrera profesional tras ascender a Segunda División de la mano de la UD Ibiza.

Sin embargo, el mundo del fútbol está lleno de sorpresas y el club del Helmántico no realizó ningún movimiento sobre el jugador, según pudo saber SALAMANCA AL DÍA el pasado fin de semana, y la operación se antoja complicada por diversos motivos. No obstante, un posible desembarco del ex de la Unión en cualquier lugar de la provincia charra sería un auténtico ‘bombazo’ para acabar el verano.

Por otro lado, el futbolista continua a la espera de encontrar un reto que le ilusione para poder seguir disfrutando de su pasión a los 33 de edad. En definitiva, el ‘culebrón Kike López’ no cesa y los aficionados se encuentran expectantes de conocer su desenlace. Además, el salmantino jugó tres partidos con el equipo de la AFE para no perder la forma y lo hizo con buenas sensaciones en este mes de agosto.