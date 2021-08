Valeriano Hernández: “Estoy inmerso en un interasante proyecto de escultura en toda Europa”

Viernes, 20 de agosto de 2021

El conocido artista trabaja en un proyecto internacional llamado ‘El arte mueve Europa’

Valeriano Hernández acaba de crear una emotiva obra en Linares de Riofrío en el que ha representado al típico trabajador serrano. El conocido escultor salmantino no deja de buscar nuevos retos creativos

Desde el momento en que se decidió crear la obra hasta su inauguración la pasada semana, se ha vivido un largo proceso creativo: “El proceso ha sido largo, pasando unos 9 meses desde la creación de los primeros borradores hasta poder ver la estatua ya terminada”. Hernández destaca la parte de la fundición como una de las más delicadas a la hora de crear la estatua final.

“Tras realizar algunos bocetos, decidimos que queríamos rendir homenaje al típico serrano, trabajador honrado que ha levantado la sierra. Buscamos a un vecino de aquí del pueblo que se vistió a la manera tradicional al que le hice muchas fotos de referencia con las que trabajé después. Lleva una azada y una hoz, como todo trabajador del campo, especialmente de la fresa que ha caracterizado a la localidad. Esta obra es para todo Linares y en honor a quienes han hecho esta localidad lo que es ahora”, indicó Valeriano Hernández.

“Yo también soy de campo, he sido agricultor y he trabajado el campo, por lo que me he sentido muy cercano a este proyecto en Linares de Riofrío. Ha sido un proceso largo, pero estoy muy contento con un resultado que espero que sea del agrado de los vecinos y que puedan disfrutar de ella rindiendo homenaje a sus antepasados”. señaló el escultor.

El autor señala que este tipo de esculturas conmemorativas son algunas de sus creaciones más numerosas: “Hace menos de un mes he estrenado una obra en San Cristóbal de la Cuesta alusiva a la pandemia. Medio abstracta, medio alegórica, que se suma a otras que tengo repartidas por toda Salamanca, como la de San Juan de Sahagún y muchas otras, tanto en hierro, como bronce y mármol”.

Entre los trabajos más inmediatos, Valeriano se encuentra en estos momentos trabajando en un proyecto internacional. “El arte mueve Europa” es el título del proyecto creado por un grupo de artistas alemanes. “Consiste en una gran cantidad de artistas que estamos creando una estatua que presentaremos en breve. Estoy creando la obra en mi estudio y participaré mostrando el proceso creativo a través de internet. Un proyecto muy interesante que espero puede lucirse dentro de poco”, finaliza el artista.